R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e a c c u s e d i e s s e r e ‘ c o m p l i c i d e l g e n o c i d i o ' , r i v o l t e a l G o v e r n o i t a l i a n o e a G i o r g i a M e l o n i d a p a r t e d i N i c o l a F r a t o i a n n i s o n o u n a t t o d i g r a v e s c i a c a l l a g g i o p o l i t i c o . L ’ e m b l e m a d e l t i p i c o c i n i s m o d e l l a s i n i s t r a c h e n o n s i f a p r o b l e m i a s p e c u l a r e s u i m o r t i e s u l l e t r a g e d i e p e r i l p r o p r i o t o r n a c o n t o p e r s o n a l e . I l p i ù i n f i m o m o d o d i c o n c e p i r e l a p o l i t i c a : p r o v a r e a f a r e ‘ f a t t u r a t o ’ d i f f o n d e n d o m e n z o g n e e o d i o c o n t r o g l i a v v e r s a r i . V e r g o n a ” . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i .