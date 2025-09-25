R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ V o r r e i p r o p o r r e a l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o , d i c u i a b b i a m o a m m i r a t o l a s u a s t a t u r a i s t i t u z i o n a l e e l a p r o n t e z z a d i e s s e r e i n t e r v e n u t o a l l e C a m e r e i n t e m p o z e r o , d i c h i e d e r e a d I s r a e l e d i a p r i r e i l b l o c c o n a v a l e d a v a n t i a G a z a . C o s ì t u t t i , n o n s o l o i n a v i g a n t i d e l l a F l o t i l l a , s i r e n d e r a n n o c o n t o c h e a G a z a c ’ è H a m a s a d o m i n a r e s u l q u e l t e r r i t o r i o s o t t o m e t t e n d o l a p o p o l a z i o n e a l l e s t r a g i , a l l a f a m e , a l l a g u e r r a d a l o r o s t e s s i p r o v o c a t a c o n l a t r a g e d i a d e l 7 o t t o b r e . C o s ì f o r s e t u t t i r i v e d r a n n o l e l o r o c o n v i n z i o n i , s u c h i è i l c a r n e f i c e e c h i f a m a r c i r e l e m e r c i a i v a l i c h i ” . C o s ì i n a u l a l a s e n a t r i c e M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o C i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e , d o p o l ’ i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a C r o s e t t o . “ V o r r e i a n c h e p r e c i s a r e c h e d i v e r s a m e n t e d a q u a n t o s o s t e n u t o d a S c h l e i n e d a g l i a l t r i l e a d e r d e l l a s i n i s t r a n e l g o v e r n o n o n c ’ è d i s t o n i a t r a q u a n t o a f f e r m a t o o g g i d a l m i n i s t r o C r o s e t t o , i l p r e s i d e n t e M e l o n i e i l m i n i s t r o T a j a n i . N e s s u n o h a c o n d a n n a t o l e f i n a l i t à e g l i s c o p i u m a n i t a r i d e l l a F l o t i l l a , m a n o n s i p u ò n o n v e d e r e c h e l a s p e d i z i o n e s i e s p o n e a r i s c h i m o l t o p e r i c o l o s i c h e p o t e v a n o e s s e r e e v i t a t i a s c o l t a n d o i l g o v e r n o i t a l i a n o c h e e r a p r o n t o a f a r g i u n g e r e q u e g l i a i u t i a G a z a i n p o c h e o r e a t t r a v e r s o c a n a l i i n t e r n a z i o n a l m e n t e r i c o n o s c i u t i s e n z a m e t t e r e a r i s c h i o n e s s u n o " , c o n c l u d e .