R o m a , 2 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " D a r e u n s e g n o d i s o l i d a r i e t à e u m a n i t à a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a . B r a v i s s i m o M a t t e o R i c c i : n e l p r i m o c o n s i g l i o r e g i o n a l e r i c o n o s c i a m o l o s t a t o d i P a l e s t i n a " . C o s ì G o f f r e d o B e t t i n i d e l P d s u l l a p r o p o s t a d e l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e M a r c h e , M a t t e o R i c c i , d i r i c o n o s c e r e l o s t a t o d i P a l e s t i n a n e l p r i m o c o n s i g l i o r e g i o n a l e , i n c a s o d i s u a v i t t o r i a a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i .