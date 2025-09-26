Roma, 26 set.-(Adnkronos) - "Dare un segno di solidarietà e umanità alla popolazione di Gaza. Bravissimo Matteo Ricci: nel primo consiglio regionale riconosciamo lo stato di Palestina". Così Goffredo Bettini del Pd sulla proposta del candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Marche, Matteo Ricci, di riconoscere lo stato di Palestina nel primo consiglio regionale, in caso di sua vittoria alle elezioni regionali.
MO: Bettini (Pd), 'bene Ricci su riconoscimento Palestina in primo consiglio regionale Marche'
26 settembre, 2025 • 10:45