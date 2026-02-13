R o m a , 1 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - " C h i e d i a m o a g l i o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i , a l p r e s i d e n t e d e l C i o , a l l a F i f a , a l l ' U e f a d i t u t e l a r e i l d i r i t t o a l l o s p o r t d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e " . L o h a d e t t o i l d e p u t a t o d e l P d M a u r o B e r r u t o p r e s e n t a n d o c o n i r a p p r e s e n t a n t i d e l C i o p a l e s t i n e s e a l l a C a m e r a i d a t i s u l l o s p o r t i n P a l e s t i n a . " A b b i a m o v o l u t o o f f r i r e a l l o s p o r t p a l e s t i n e s e q u e s t o p a l c o , l a c a s a d e l l a d e m o c r a z i a i n I t a l i a , p r o p r i o m e n t r e è a c c e s a l a f i a m m a o l i m p i c a p e r c h è l a C a r t a o l i m p i c a r i c h i a m a i l r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i , d e l l a p a c e , d e l l a d i g n i t à , d e l d i r i t t o a l l o s p o r t e c h i l i n e g a n o n p u ò f a r p a r t e d e l l a f a m i g l i a o l i m p i c a - h a d e t t o B e r r u t o - . V o g l i a m o c h e m e n t r e i G i o c h i s o n o i n c o r s o s i a c c e n d a u n a l u c e s u l l a c o n d i z i o n e d e l l o s p o r t p a l e s t i n e s e e c h e i t a n t i r i c h i a m i a l l ' o l i m p i s m o d i v e n t i n o a z i o n i e r e s p o n s a b i l i t à c o n c r e t e " . " O g g i e s i s t e u n a f r a t t u r a d o l o r o s a t r a p r i n c i p i e l a r e a l t à , e d è i n c r e d i b i l e l a v i c e n d a d e l l o s k e l e t o n i s t a u c r a i n o s q u a l i f i c a t o . L o s p o r t n o n p u ò f e r m a r e l e g u e r r e m a d e v e e s s e r e u n l u o g o d i d i p l o m a z i a e n o n d i d o p p i a m o r a l e , n o n s i p u ò b r a n d i r e u n p r i n c i p i o e p o i d i m e n t i c a r n e s e " , h a d e t t o a n c o r a i l d e p u t a t o d e l P d . ( A d n k r o n o s ) - C o n l ' o c c a s i o n e è s t a t o a n c h e c o n s e g n a t o i l p r e m i o P a n c h i n a d ' o r o s p e c i a l e d e l l ' A i a c a l C t d e l l a n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e E h a b A b u J a z a r . " L ' i m p e g n o d e v e e s s e r e q u e l l o d i r i t r o v a r e i v a l o r i d e l l o s p o r t e r i m e t t e r l i n e l l o s p o r t , a l t r i m e n t i s i s t a p e r d e n d o - h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l ' A i a c R e n z o U l i e r i - . A b b i a m o p e n s a t o d i p r e m i a r e c o n q u e s t a p a n c h i n a s p e c i a l e l ' a l l e n a t o r e d e l l a n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e p e r c h è b i s o g n a r i c o r d a r e c h e l a P a l e s t i n a h a u n a N a z i o n a l e m a n o n h a u n o S t a t o " . A l C t p a l e s t i n e s e s o n o a r r i v a t i i c o m p l i m e n t i d e l l ' a l l e n a t o r e d e l L e c c e E u s e b i o D i F r a n c e s c o : " S i a m o o r g o g l i o s i d i c o n s e g n a r e q u e s t o p r e m i o s p e c i a l e a c h i p o r t a i v a l o r i d e l l o s p o r t i n u n a r e a l t à d i g r a n d e d i f f i c o l t à , s i a m o c o n t e " .