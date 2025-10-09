R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A c c o l g o c o n g r a n d e a t t e n z i o n e e s o d d i s f a z i o n e l a n o t i z i a d e l l ’ a c c o r d o d i p a c e d e l i n e a t o n e l p i a n o T r u m p , c h e r a p p r e s e n t a u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o v e r s o l a s t a b i l i z z a z i o n e d i s c e n a r i i n t e r n a z i o n a l i c o m p l e s s i e d e l i c a t i c o m e q u e l l o c h e d a d u e a n n i r i g u a r d a l a S t r i s c i a d i G a z a . D e s i d e r o e s p r i m e r e u n s i n c e r o p l a u s o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , a l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i e a t u t t i g l i i n t e r l o c u t o r i i s t i t u z i o n a l i c h e s i s t a n n o a d o p e r a n d o c o n r e s p o n s a b i l i t à e d e t e r m i n a z i o n e p e r f a v o r i r e u n p e r c o r s o d i p l o m a t i c o c r e d i b i l e e c o n c r e t o v e r s o l a p a c e " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a G i a n n i B e r r i n o , c o m p o n e n t e d e l c o m i t a t o p a r l a m e n t a r e S c h e n g e n . " M i a u g u r o c h e , a p a r t i r e d a o g g i , l e f o r z e d e l l a s i n i s t r a e i l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l M a u r i z i o L a n d i n i e v i t i n o d i s o l l e v a r e t e n s i o n i s t r u m e n t a l i , c h e r i s c h i a n o d i s f o c i a r e i n s c o n t r i d i r e t t i c o n l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , m e t t e n d o a r i s c h i o l a s i c u r e z z a p u b b l i c a . A l l e d o n n e e a g l i u o m i n i i n d i v i s a , c h e o g n i g i o r n o p r e s i d i a n o l e s t r a d e e d i f e n d o n o l e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e c o n s e n s o d e l d o v e r e e s p i r i t o d i s e r v i z i o , v a i l m i o p i ù p r o f o n d o r i n g r a z i a m e n t o e l a m i a p i e n a s o l i d a r i e t à " , c o n c l u d e .