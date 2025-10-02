R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e t u t t o i l m o n d o g u a r d a c o n a t t e n z i o n e e s p e r a n z a a l p i a n o d i p a c e p r o m o s s o d a l p r e s i d e n t e T r u m p , u n ’ i n i z i a t i v a c o n c r e t a p e r f e r m a r e i l c o n f l i t t o e r e s t i t u i r e s t a b i l i t à a r e g i o n i m a r t o r i a t e , i n I t a l i a c ’ è c h i c o n t i n u a a r e m a r e c o n t r o , p e r p u r o i n t e r e s s e p o l i t i c o e i d e o l o g i c o . L a n d i n i e i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , a n c o r a u n a v o l t a , d i m o s t r a n o d i n o n a v e r e a l c u n a p r o p o s t a c o s t r u t t i v a : s i o p p o n g o n o a t u t t o c i ò c h e a r r i v a d a l g o v e r n o , a n c h e q u a n d o s i t r a t t a d i u n p i a n o c h e p o t r e b b e s a l v a r e v i t e u m a n e " . C o s ì i l s e n a t o r e G i a n n i B e r r i n o , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a P a l a z z o M a d a m a . " I l l o r o u n i c o o b i e t t i v o s e m b r a e s s e r e q u e l l o d i s o f f i a r e s u l f u o c o d e l c o n f l i t t o s o c i a l e , a t t a c c a n d o i l g o v e r n o e d e l e g i t t i m a n d o l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , p i l a s t r o d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . È e v i d e n t e c h e n o n s i t r a t t a d i a m o r e p e r l a p a c e , m a d i c a l c o l o p o l i t i c o . U n ’ o p p o s i z i o n e p r e t e s t u o s a e s t e r i l e , c h e d a n n e g g i a l ’ I t a l i a e l a s u a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e . N o i s t i a m o d a l l a p a r t e d i c h i c e r c a s o l u z i o n i , n o n c o n f l i t t i . D a l l a p a r t e d i c h i v u o l e l a p a c e , n o n l a p i a z z a . D a l l a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i , n o n d i c h i l e a t t a c c a " , c o n c l u d e .