R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m i a m o p i e n a s o l i d a r i e t à a l l a M i n i s t r a d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , A n n a M a r i a B e r n i n i , o g g e t t o o g g i a S i e n a d i c o n t e s t a z i o n i d a p a r t e d i g r u p p e t t i e s t r e m i s t i p r o - P a l . A n c o r a u n a v o l t a , f r a n g e e s t r e m i s t e d i s i n i s t r a c e r c a n o d i i n t i m i d i r e c h i r a p p r e s e n t a l e I s t i t u z i o n i , r i c o r r e n d o a l l ’ o d i o e a l l a v i o l e n z a . U n c o m p o r t a m e n t o i n a c c e t t a b i l e c h e n u l l a h a a c h e v e d e r e c o n i l l e g i t t i m o d i s s e n s o . S o n o q u e s t i g r u p p e t t i c h e d o v r e b b e r o v e r g o g n a r s i . A l l a m i n i s t r a B e r n i n i v a i l n o s t r o s o s t e g n o , n e l l a c e r t e z z a c h e c o n t i n u e r à , c o m e s e m p r e , a p o r t a r e a v a n t i i l s u o i m p e g n o c o s t a n t e ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I , M a u r i z i o G a s p a r r i .