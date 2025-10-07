R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " D u e a n n i f a , l ’ a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d i H a m a s i n f l i s s e u n a f e r i t a p r o f o n d a a I s r a e l e e a l m o n d o i n t e r o . O g g i r i c o r d i a m o l e v i t t i m e , a t t e n d i a m o l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i e s o f f r i a m o p e r l a d e v a s t a z i o n e d i G a z a , d o v e l a r e a z i o n e i s r a e l i a n a h a o l t r e p a s s a t o o g n i l i m i t e d i l e g i t t i m i t à . Q u e i f a t t i h a n n o m u t a t o i l v o l t o d e l M e d i o O r i e n t e e d e l l ’ O c c i d e n t e , q u e s t ’ u l t i m o s e g n a t o d a u n a c r e s c e n t e e i n a c c e t t a b i l e p u l s i o n e a n t i s e m i t a e a n t i - i s r a e l i a n a e s p r e s s a n e l l e p i a z z e c o s ì c o m e i n p a r t e d e l m o n d o c u l t u r a l e e p o l i t i c o . G u a r d i a m o c o n s p e r a n z a a l l e t r a t t a t i v e i n c o r s o i n E g i t t o p e r i l p i a n o T r u m p , m a r e s t i a m o i m p e g n a t i a c o n t r a s t a r e c o n f o r z a l a c u l t u r a d e l l ’ o d i o . I l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 c i r i g u a r d a , e c o n t i n u e r à a r i g u a r d a r c i " . C o s ì D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e l p a r t i t o .