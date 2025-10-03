R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l M a u r i z i o L a n d i n i s t a t r a s c i n a n d o i l s i n d a c a t o v e r s o u n t e r r e n o i d e o l o g i c o c h e n o n c ’ e n t r a n u l l a c o n l e i s t a n z e d e i l a v o r a t o r i . È u n o s f a s c i a c a r r o z z e d e l l a r a p p r e s e n t a n z a . L a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e v i e n e p i e g a t a a v e s s i l l o p e r u n a c o n t i n u a o s t i l i t à a n t i g o v e r n a t i v a , d e l t u t t o e s t r a n e a r i s p e t t o a q u a n t o a c c a d e i n M e d i o O r i e n t e " . C o s ì D e b o r a h B e r g a m i n i , d e p u t a t a e v i c e s e g r e t a r i a d i F o r z a I t a l i a . " S e a v e s s e d a v v e r o a c u o r e l a s o f f e r e n z a d e l p o p o l o d i G a z a , L a n d i n i d o v r e b b e m o b i l i t a r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a p e r c h i e d e r e a d H a m a s d i a c c e t t a r e l ’ a c c o r d o d i p a c e , e v o l u z i o n e c h e f a r e b b e c e s s a r e i m m e d i a t a m e n t e l e o s t i l i t à . P e r c h é n o n l o f a ? " , c o n c l u d e .