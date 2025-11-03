R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I t a l i a , a n c h e i n u n q u a d r o i n t e r n a z i o n a l e d r a m m a t i c o , è i n p r i m a l i n e a c o m e a t t o r e u m a n i t a r i o c r e d i b i l e . L e i n i z i a t i v e c o o r d i n a t e d a l m i n i s t r o T a j a n i , F o o d f o r G a z a , i l c o r r i d o i o s a n i t a r i o e q u e l l o a c c a d e m i c o , h a n n o c r e a t o i p r e s u p p o s t i p e r u n n o s t r o r u o l o i m p o r t a n t e n e l l a r i c o s t r u z i o n e " . C o s ì l a v i c e s e g r e t a r i a d i F o r z a I t a l i a D e b o r a h B e r g a m i n i , i n u n ’ i n t e r v i s t a a l q u o t i d i a n o I l T e m p o . " E a n c h e n e i c o n f r o n t i d e l S u d a n , d o v e s i s t a c o n s u m a n d o u n a d e l l e p e g g i o r i c r i s i u m a n i t a r i e a l m o n d o , l ’ I t a l i a n o n h a r e c i s o i l f i l o d e l l a c o o p e r a z i o n e e h a m a n t e n u t o a p e r t a l ’ a m b a s c i a t a . È q u e s t a l a p o l i t i c a e s t e r a c h e F o r z a I t a l i a r i v e n d i c a : s o b r i a , c o n c r e t a e o r i e n t a t a a l l a d i f e s a d e l l a p e r s o n a u m a n a . È l a l i n e a d e l v i c e p r e s i d e n t e T a j a n i , c h e c o n e q u i l i b r i o e v i s i o n e t i e n e a l t o i l p r o f i l o i n t e r n a z i o n a l e d e l n o s t r o P a e s e " , c o n c l u d e .