R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o d a v v e r o u n i t i n e l l a v o l o n t à d i p o r r e f i n e , i l p r i m a p o s s i b i l e , a q u e l l e i m m a g i n i a b e r r a n t i c h e v e d i a m o o g n i g i o r n o d a G a z a ? O v o g l i a m o , i n v e c e , c o n t i n u a r e a d a l i m e n t a r e n e l l e a u l e d i q u e s t o P a r l a m e n t o u n c o n f l i t t o p o l i t i c o ? C ’ è u n a r e s p o n s a b i l i t à i s t i t u z i o n a l e d a c o g l i e r e e n o n d a b a n a l i z z a r e . I n q u e s t o m o m e n t o , l ’ u n i c a s p e r a n z a c o n c r e t a è r a p p r e s e n t a t a d a l p i a n o d i p a c e p r e s e n t a t o d a l g o v e r n o a m e r i c a n o : u n p i a n o c e r t a m e n t e n o n p r i v o d i l i m i t i , c o m e l a m a n c a t a m e n z i o n e d e l l a C i s g i o r d a n i a , m a c h e p r e s e n t a a n c h e p u n t i d i f o r z a s i g n i f i c a t i v i . N o n s o l o i P a e s i o c c i d e n t a l i h a n n o t r o v a t o u n a c c o r d o a t t o r n o a q u e s t a p r o p o s t a , m a a n c h e u n a p a r t e r i l e v a n t e d e l m o n d o a r a b o , l a C h i e s a c a t t o l i c a e l ’ A u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e " . C o s ì F a b r i z i o B e n z o n i , d e p u t a t o d i A z i o n e , i n t e r v e n e n d o i n a u l a i n d i s c u s s i o n e g e n e r a l e i n s e g u i t o a l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o T a j a n i . " S e c o n t i n u i a m o a p a r l a r e d i u n a s o l u z i o n e a d u e S t a t i , d o b b i a m o a v e r e c h i a r o c h i s i a l ’ i n t e r l o c u t o r e : e q u e s t o n o n p u ò e s s e r e H a m a s , m a l ’ A n p . C o m e f o r z e d i o p p o s i z i o n e a u s p i c h i a m o c h e v i s i a u n m a n d a t o c h i a r o , a f f i n c h é s i p e r s e g u a c o n t u t t e l e e n e r g i e i l r a g g i u n g i m e n t o d i q u e s t o p i a n o d i p a c e . E s p e r i a m o c h e c i ò p o s s a a v v e n i r e c o n u n v o t o u n a n i m e d e l P a r l a m e n t o . C i s o n o m o m e n t i i n c u i a n c h e i v o t i h a n n o u n v a l o r e s i m b o l i c o , e q u e l l o d i o g g i l o è : s i g n i f i c a a f f e r m a r e c h e l a f i n e d e l c o n f l i t t o v i e n e p r i m a d i t u t t o " , c o n c l u d e .