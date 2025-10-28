T e l A v i v , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o N a f t a l i B e n n e t t c h i e d e l a d i s t r u z i o n e d i H a m a s p e r l e s u e v i o l a z i o n i d e g l i a c c o r d i p e r i l c e s s a t e i l f u o c o , d o p o c h e i l g r u p p o i s l a m i s t a a v r e b b e c o n s e g n a t o u l t e r i o r i r e s t i d i u n o s t a g g i o p r e c e d e n t e m e n t e r e s t i t u i t o a n z i c h é i l c o r p o d i u n a l t r o p r i g i o n i e r o . " H a m a s è u n c a n c r o . H a m a s d e v e e s s e r e d i s t r u t t o " , h a d i c h i a r a t o i n u n a n o t a . B e n n e t t è a m p i a m e n t e c o n s i d e r a t o i l p r i n c i p a l e r i v a l e d e l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u a l l e p r o s s i m e e l e z i o n i , p r e v i s t e p e r i l p r o s s i m o a n n o .