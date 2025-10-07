R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ P i e n a s o l i d a r i e t à a l m i n i s t r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , A n n a M a r i a B e r n i n i , p e r l e v e r g o g n o s e c o n t e s t a z i o n i s u b i t e o g g i a l l ’ U n i v e r s i t à d i S i e n a d a p a r t e d i a l c u n i s e d i c e n t i s t u d e n t i p r o - P a l " . C o s ì i n u n a n o t a S t e f a n o B e n i g n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " M e n t r e i l m i n i s t r o e r a l ì p e r a c c o g l i e r e a l c u n i p a l e s t i n e s i c h e g r a z i e a b o r s e d i s t u d i o i s t i t u i t e d a l g o v e r n o a v r a n n o l a p o s s i b i l i t à d i s t u d i a r e i n I t a l i a , l a s o l i t a s i n i s t r a , p a c i f i s t a d i f a c c i a t a m a i n c a p a c e d i r i s p e t t a r e c h i d a v v e r o l a v o r a p e r l a p a c e , h a p r e f e r i t o i n s u l t a r e . N o n m i è c h i a r o l ’ a p p o r t o c h e t a l i a t t e g g i a m e n t i p o s s a n o p o r t a r e a l l a c a u s a p a l e s t i n e s e . F o r s e p e r c h é l ’ o b i e t t i v o r e a l e n o n è a i u t a r e l a p o p o l a z i o n e d i G a z a m a c o n t e s t a r e i l g o v e r n o ” , c o n c l u d e .