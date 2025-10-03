R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È i n a c c e t t a b i l e c h e M a u r i z i o L a n d i n i c o n t i n u i a u t i l i z z a r e i l s i n d a c a t o c o m e t r a m p o l i n o p e r s o n a l e p e r i l s u o f u t u r o p o l i t i c o . I n v e c e d i p e r s e g u i r e q u e l l o c h e d o v r e b b e e s s e r e i l s u o u n i c o o b i e t t i v o , d i f e n d e r e i d i r i t t i e l a d i g n i t à d e i l a v o r a t o r i , p u n t a s o l t a n t o a d a s s i c u r a r s i u n p o s t o n e l l e f i l e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , p r o m u o v e n d o s c i o p e r i e m a n i f e s t a z i o n i c h e n u l l a h a n n o a c h e v e d e r e c o n l a t u t e l a d i f a m i g l i e e d i s o c c u p a t i . È e v i d e n t e c h e l e a g i t a z i o n i i n c o r s o n o n a b b i a n o n u l l a a c h e f a r e c o n l a s o l i d a r i e t à a l p o p o l o p a l e s t i n e s e : l ’ u n i c o s c o p o è s t r u m e n t a l i z z a r e l a t r a g e d i a d i G a z a p e r a t t a c c a r e i l g o v e r n o " . C o s ì i n u n a n o t a S t e f a n o B e n i g n i , d e p u t a t o e v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " L a n d i n i h a p r o c l a m a t o u n o s c i o p e r o i l l e g i t t i m o c h e n o n s e r v e a d a l t r o s e n o n a c r e a r e p e s a n t i d i s a g i a i c i t t a d i n i . N e l f r a t t e m p o , l e m a n i f e s t a z i o n i p r o - P a l c h e s i s t a n n o s v o l g e n d o i n t u t t a I t a l i a i n q u e s t e o r e , s p e s s o g u i d a t e d a s e d i c e n t i p a c i f i s t i , s t a n n o d i v e n t a n d o o c c a s i o n e d i v i o l e n z e , d a n n e g g i a m e n t i e s c o n t r i c o n l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , a l l e q u a l i v a l a m i a p i ù s i n c e r a s o l i d a r i e t à . S e l a s i n i s t r a h a s c e l t o d i a l i m e n t a r e l e t e n s i o n i s o c i a l i , i l g o v e r n o i t a l i a n o s t a a g e n d o i n v e c e c o n s e r i e t à e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à : l a p a c e s i c o s t r u i s c e c o n l a d i p l o m a z i a e c o n i l l a v o r o d e l l e i s t i t u z i o n i , n o n c o n l a p r o p a g a n d a , l a v i o l e n z a n e l l e p i a z z e e g l i s c i o p e r i c h e p e n a l i z z a n o c h i d a v v e r o l a v o r a " , c o n c l u d e .