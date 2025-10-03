R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A n n a l i s a C o r r a d o , A r t u r o S c o t t o , B e n e d e t t a S c u d e r i e M a r c o C r o a t t i s o n o d a p o c o a t t e r r a t i a F i u m i c i n o , c o n u n c o m o d o a e r e o d i l i n e a p r o v e n i e n t e d a T e l A v i v . S o n o p r o v a t i , d i c o n o . E i n f a t t i h a n n o a b b a n d o n a t o i c o m p a g n i d i a v v e n t u r a p e r t o r n a r e a l p i ù p r e s t o a c a s a . N o n h a n n o o t t e n u t o n u l l a p e r G a z a , n u l l a p e r i p a l e s t i n e s i , n u l l a p e r l a c a u s a c h e a p a r o l e d i c e v a n o d i s o s t e n e r e . L a l o r o è s t a t a s o l t a n t o u n a p a g l i a c c i a t a , c o s t r u i t a p e r a v e r e q u a l c h e t i t o l o s u i g i o r n a l i . U n a m e s s a i n s c e n a r i d i c o l a , c h e d i m o s t r a c o m e l a s i n i s t r a s t r u m e n t a l i z z i t r a g e d i e e c o n f l i t t i , u t i l i z z a n d o l i c o m e s t r u m e n t o d i p r o p a g a n d a p o l i t i c a " . C o s ì i n u n a n o t a S t e f a n o B e n i g n i , d e p u t a t o e v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " L ’ I t a l i a è i l p r i m o P a e s e o c c i d e n t a l e a l m o n d o p e r g l i a i u t i u m a n i t a r i a l p o p o l o p a l e s t i n e s e , g r a z i e a l g r a n d e i m p e g n o d e l m i n i s t r o T a j a n i c h e c i r e n d e o r g o g l i o s i . P e n s i a m o a i n i z i a t i v e c o m e F o o d f o r G a z a , c h e h a p o r t a t o c i r c a 2 . 3 0 0 t o n n e l l a t e d i a i u t i a l i m e n t a r i , s a n i t a r i e b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à , l ’ a c c o g l i e n z a d i b a m b i n i p a l e s t i n e s i m a l a t i e d e i l o r o f a m i g l i a r i , l ’ i s t i t u z i o n e d e i c o r r i d o i u n i v e r s i t a r i p e r p e r m e t t e r e a i g i o v a n i d i s t u d i a r e n e l n o s t r o P a e s e : q u e s t a è l a d i f f e r e n z a t r a c h i l a v o r a s e r i a m e n t e p e r l a p a c e e p e r s o s t e n e r e i c i v i l i e c h i m e t t e i n s c e n a s o l t a n t o v e r g o g n o s e p a n t o m i m e " , c o n c l u d e .