T e l A v i v , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e l l a S i c u r e z z a n a z i o n a l e i s r a e l i a n o I t a m a r B e n G v i r h a d i c h i a r a t o c h e l a p r o p o s t a d i l e g g e s u l l a p e n a d i m o r t e p e r i t e r r o r i s t i p r e s e n t a t a d a l s u o p a r t i t o O t z m a Y e h u d i t v e r r à a p p r o v a t a " r a p i d a m e n t e e s e n z a c o m p r o m e s s i " d a l l a K n e s s e t . S e c o n d o B e n G v i r , l a l e g g e , c h e o b b l i g h e r e b b e i t r i b u n a l i a i m p o r r e l a p e n a d i m o r t e a c o l o r o c h e h a n n o c o m m e s s o o m i c i d i o m o t i v a t o d a m o t i v i n a z i o n a l i s t i c i d i c i t t a d i n i i s r a e l i a n i , s c o r a g g e r à i l t e r r o r i s m o e p o r r à f i n e a l " r i t u a l e " d e l r a p i m e n t o d i i s r a e l i a n i p e r g a r a n t i r e i l r i l a s c i o d e i p r i g i o n i e r i . B e n G v i r h a e s o r t a t o t u t t i i p a r t i t i d e l l a c o a l i z i o n e e i p a r t i t i d i o p p o s i z i o n e " s i o n i s t i " a s o s t e n e r e i l d i s e g n o d i l e g g e , a c c u s a n d o a l c o n t e m p o i l e g i s l a t o r i a r a b i A h m a d T i b i , M a n s o u r A b b a s e A y m a n O d e h , c h e s i o p p o n g o n o , d i " d i f e n d e r e i t e r r o r i s t i " .