T e l A v i v , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e l l a S i c u r e z z a n a z i o n a l e i s r a e l i a n o I t a m a r B e n G v i r h a v i s i t a t o q u e s t a m a t t i n a i l M o n t e d e l T e m p i o a G e r u s a l e m m e d u r a n t e l a f e s t i v i t à d i S u k k o t , d o v e h a p r e g a t o p e r " l a v i t t o r i a n e l l a g u e r r a , l a d i s t r u z i o n e d i H a m a s e i l r i t o r n o d e g l i o s t a g g i " . L o h a r e s o n o t o i l s u o u f f i c i o , a g g i u n g e n d o c h e s t a m a t t i n a p r e s t o , i l m i n i s t r o d i e s t r e m a d e s t r a h a p r e g a t o p r e s s o i l M u r o O c c i d e n t a l e i n s i e m e a i c o l l e g h i p a r l a m e n t a r i d i O t z m a Y e h u d i t , i d e p u t a t i A m i c h a i E l i y a h u e L i m o r S o n H a r - M e l e c h .