R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t a g i o r n a t a s t o r i c a c h e v e d e l a f i r m a d e l p i a n o d i p a c e p e r i l M e d i o O r i e n t e , l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i a S h a r m e l - S h e i k h i n E g i t t o c o n f e r m a i l r u o l o d e l G o v e r n o i t a l i a n o , d i d i p l o m a z i a e u r o p e a e i n t e r n a z i o n a l e , n e l l e t r a t t a t i v e e n e g l i s f o r z i d i p a c e r e l a t i v i a l c o n f l i t t o " . C o s ì i n u n a n o t a i l v i c e m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i M a r i a T e r e s a B e l l u c c i . " L ’ I t a l i a c o m e h a a n n u n c i a t o o g g i i l p r e m i e r f a r à l a s u a p a r t e p e r r i c o s t r u i r e G a z a c o n t r i b u e n d o a p o r t a r e s t a b i l i t à i n M e d i o O r i e n t e " , c o n c l u d e .