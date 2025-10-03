R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " T r o v o g r a v i s s i m o c i ò c h e s t a a c c a d e n d o a B a r i c o n i l s i n d a c o V i t o L e c c e s e . H a t r a s f o r m a t o i l C o m u n e , c a s a d i t u t t i i c i t t a d i n i , i n u n p r e s i d i o p o l i t i c o d i p a r t e " . C o s ì i l d e p u t a t o D a v i d e B e l l o m o , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a l l a C a m e r a . " L a d e c i s i o n e p o i d i e s s e r e p r e s e n t e c o n i l g o n f a l o n e d e l l a c i t t à a t u t t e l e m a n i f e s t a z i o n i a s o s t e g n o d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a - p r o s e g u e - è i n a c c e t t a b i l e e n o n r a p p r e s e n t a i l p e n s i e r o d i t u t t i i b a r e s i . I l s i m b o l o u f f i c i a l e d i B a r i n o n p u ò d i v e n t a r e b a n d i e r a i m p r o p r i a d i u n a f a z i o n e n e l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e . L e c c e s e r i s c h i a d i s c h i e r a r s i s e n z a f r e n o e s e n z a m i s u r a . P r e n d a e s e m p i o d a u n a l t r o s i n d a c o d e l P d , q u e l l o d i R e g g i o E m i l i a , c h e h a m o s t r a t o m o l t o p i ù e q u i l i b r i o d i l u i , r i c o n o s c e n d o a n c h e l e r a g i o n i d i I s r a e l e d o p o i l 7 o t t o b r e " . " C ’ è c h i l a v o r a p e r l a p a c e e c h i c r e d e d i l a v o r a r e p e r l a p a c e , m a i n e f f e t t i a c u i s c e i l c o n f l i t t o e u s a i l C o m u n e c o m e m e g a f o n o i d e o l o g i c o , p e n s a n d o f o r s e c h e l a p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e s i a u n a p a r t i t a d i R i s i k o . F o r z a I t a l i a n o n r e s t e r à i n s i l e n z i o d a v a n t i a q u e s t o u s o i m p r o p r i o d e l l e i s t i t u z i o n i . L e c c e s e f a c c i a i l s i n d a c o , p r o v i a r i s o l v e r e i t a n t i p r o b l e m i d e l l a c i t t à d i B a r i , c h e d o p o u n a n n o d a l s u o i n s e d i a m e n t o s o n o a n c o r a a l p u n t o d i p a r t e n z a , e l a s m e t t a d i f a r e i l m i l i t a n t e . N o n v o r r e m m o c h e , a f u r i a d i c o n t i n u a r e s u q u e s t a d e r i v a , t r a q u a l c h e a n n o c e l o r i t r o v a s s i m o i n p i a z z a T i e n a n m e n f i a n c o a f i a n c o c o n i c a m p i o n i c o m u n i s t i d e l l e l i b e r t à " , c o n c l u d e .