P a r i g i , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a F r a n c i a o s p i t e r à i n s i e m e a l l ' E g i t t o u n a c o n f e r e n z a i n t e r n a z i o n a l e s u l l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i J e a n - N o e l B a r r o t p a r l a n d o a l l ' A s s e m b l e a N a z i o n a l e . " D o b b i a m o i n o n d a r e l a S t r i s c i a d i G a z a d i a i u t i u m a n i t a r i e d o b b i a m o a v v i a r e i l a v o r i d i r i c o s t r u z i o n e " , h a a g g i u n t o . L a F r a n c i a e i l R e g n o U n i t o , i n s i e m e a g l i S t a t i U n i t i , p r e s e n t e r a n n o u n a r i s o l u z i o n e a l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r c h i e d e r e u n m a n d a t o O n u p e r u n a f o r z a d i s t a b i l i z z a z i o n e " c h e s a r à i n g r a d o d i o p e r a r e a G a z a m o l t o p r e s t o " , h a a g g i u n t o B a r r o t .