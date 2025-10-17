T e l A v i v , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f h a n n o a p e r t o i l f u o c o s u " s o s p e t t i " n e l l a z o n a d i H e b r o n , i e r i , d o p o u n l a n c i o d i p i e t r e c o n t r o i m i l i t a r i . L ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a r i s p o s t o c o n q u e s t e p a r o l e a l l ' a r t i c o l o d e l T i m e s o f I s r a e l c h e p a r l a v a d i u n b a m b i n o d i 1 1 a n n i u c c i s o a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o d a l l e t r u p p e i s r a e l i a n e n e l v i l l a g g i o d i a l - R i h i y a , a s u d d i H e b r o n , n e l l a C i s g i o r d a n i a m e r i d i o n a l e . " I e r i , d u r a n t e u n ' a t t i v i t à o p e r a t i v a n e l l a z o n a d i a l - R i h i y a , s i s o n o v e r i f i c a t i d i s o r d i n i e l a n c i d i p i e t r e c o n t r o l e f o r z e d e l l ' I d f " , h a d i c h i a r a t o l ' e s e r c i t o . " L e f o r z e h a n n o r i s p o s t o s p a r a n d o c o n t r o i s o s p e t t a t i c h e a v e v a n o l a n c i a t o p i e t r e e c h e s o n o s t a t i i d e n t i f i c a t i " . L ' e s e r c i t o n o n h a r i c o n o s c i u t o d i r e t t a m e n t e l e n o t i z i e s e c o n d o c u i u n b a m b i n o d i 1 1 a n n i s a r e b b e s t a t o u c c i s o , a f f e r m a n d o s o l o c h e " l ' i n c i d e n t e è s o t t o i n c h i e s t a " e c h e n e s s u n m i l i t a r e è r i m a s t o f e r i t o . S e c o n d o l ' a g e n z i a d i s t a m p a u f f i c i a l e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e , l a p i c c o l a v i t t i m a , i d e n t i f i c a t a c o m e M o h a m m a d B a h j a t A l - H a l l a q , s t a v a g i o c a n d o a c a l c i o n e l c o r t i l e d i u n a s c u o l a c o n u n g r u p p o d i a m i c i q u a n d o i s o l d a t i h a n n o a p e r t o i l f u o c o s u d i l o r o . È s t a t o c o l p i t o a l b a c i n o e d è s t a t o t r a s p o r t a t o d ' u r g e n z a i n o s p e d a l e i n c o n d i z i o n i c r i t i c h e , d o v e è s t a t o d i c h i a r a t o m o r t o .