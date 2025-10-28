R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S o l i d a r i e t à p i e n a a E m a n u e l e F i a n o , a c u i è s t a t o v e r g o g n o s a m e n t e i m p e d i t o d i p a r l a r e d u r a n t e u n i n c o n t r o a l l a C a ’ F o s c a r i d i V e n e z i a , c o l p e v o l e s o l t a n t o d e l l e s u e o r i g i n i e b r a i c h e . E p i s o d i d i a n t i s e m i t i s m o c o m e q u e s t o , s e m p r e p i ù f r e q u e n t i e i n q u i e t a n t i , n o n p o s s o n o n é d e v o n o e s s e r e t o l l e r a t i o s o t t o v a l u t a t i ” . C o s ì R o b e r t o B a g n a s c o , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a p e r l a c o m m i s s i o n e D i f e s a .