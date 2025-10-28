Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Solidarietà piena a Emanuele Fiano, a cui è stato vergognosamente impedito di parlare durante un incontro alla Ca Foscari di Venezia, colpevole soltanto delle sue origini ebraiche. Episodi di antisemitismo come questo, sempre più frequenti e inquietanti, non possono né devono essere tollerati o sottovalutati. Così Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia per la commissione Difesa.