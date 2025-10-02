R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l c o n f l i t t o i n M e d i o O r i e n t e e l a t r a g e d i a d i G a z a c i c h i a m a n o a d u n a r e s p o n s a b i l i t à s t o r i c a . L ’ I t a l i a , g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d e l G o v e r n o , h a d i m o s t r a t o d i s a p e r c o n i u g a r e f e r m e z z a e u m a n i t à : s o s t e n e n d o c o n d e c i s i o n e i l d i r i t t o d i I s r a e l e a d i f e n d e r s i d a l t e r r o r i s m o , m a a l l o s t e s s o t e m p o p o n e n d o a l c e n t r o l a d i f e s a d e i c i v i l i i n n o c e n t i e l ’ a i u t o c o n c r e t o a l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e " . C o s ì R o b e r t o B a g n a s c o , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e D i f e s a , n e l l ' A u l a d e l l a C a m e r a d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d i A n t o n i o T a j a n i s u G a z a . " I l p i a n o d i p a c e - p r o s e g u e - p r o p o s t o d a g l i S t a t i U n i t i a p r e o g g i u n a p r o s p e t t i v a c h e d e v e e s s e r e c o l t a : n o n s a r à f a c i l e , m a è l ’ u n i c a s t r a d a p e r f e r m a r e l e o s t i l i t à , l i b e r a r e g l i o s t a g g i e c o s t r u i r e u n f u t u r o f o n d a t o s u l l a s o l u z i o n e d e i d u e p o p o l i e d u e S t a t i , c o n u n a A u t o r i t à p a l e s t i n e s e r i n n o v a t a e l e g i t t i m a t a c o m e i n t e r l o c u t o r e . L ’ I t a l i a c o n t i n u e r à a d e s s e r e i n p r i m a l i n e a , r a f f o r z a n d o i p r o p r i c o r r i d o i u m a n i t a r i e s o s t e n e n d o c o n r e s p o n s a b i l i t à o g n i s f o r z o d i m e d i a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " . " I l t e m p o è g a l a n t u o m o e l a s t o r i a g i u d i c h e r à c h i h a l a v o r a t o p e r l a p a c e e c h i h a p r e f e r i t o a l i m e n t a r e d i v i s i o n i e r a n c o r i c h e n o n p o r t a n o a n u l l a s e n o n a n u o v e g u e r r e " , c o n c l u d e .