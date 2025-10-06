R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " F r a n c e s c a A l b a n e s e è l a r e l a t r i c e d e l l ’ O n u s u i t e r r i t o r i p a l e s t i n e s i o c c u p a t i : h a u n r u o l o i s t i t u z i o n a l e s u p e r - p a r t e s d i c a r a t u r a i n t e r n a z i o n a l e e l a s u a p r e s e n z a a G e n o v a c i r e n d e o r g o g l i o s i , s o p r a t t u t t o a l l a l u c e d e l l a g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e p o p o l a r e a l l e m a n i f e s t a z i o n i p r o - P a l e s t i n a e p r o - F l o t t i l a . P o r t e r à u n a t e s t i m o n i a n z a c r e d i b i l e d i q u a n t o s t a s u c c e d e n d o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , d o v e n e g l i u l t i m i d u e a n n i c i s o n o s t a t i o l t r e 6 0 m i l a m o r t i c i v i l i , i n p r e v a l e n z a b a m b i n i , d o n n e e a n z i a n i . È u n i n s u l t o , a c c u s a r l a d i e s s e r e d i v i s i v a : s t i a m o p a r l a n d o d i u n a d e l l e p r i n c i p a l i p r o m o t r i c i d e l p r o c e s s o d i p a c e i n M e d i o O r i e n t e , c h e a n d r e b b e s o s t e n u t a d a t u t t a l a n o s t r a c l a s s e p o l i t i c a " . C o s ì i n u n a n o t a d i A v s l a s e g r e t e r i a r e g i o n a l e L i g u r i a , l a s e g r e t e r i a p r o v i n c i a l e G e n o v a , i l g r u p p o c o n s i l i a r e r e g i o n a l e L i g u r i a e i l g r u p p o c o m u n a l e G e n o v a d e l p a r t i t o . " F r a n c e s c a A l b a n e s e r a p p r e s e n t a t u t t i , n o n s o l o u n a p a r t e . N e s s u n o d i n o i v u o l e g i u s t i f i c a r e i c o l p e v o l i d e l m a s s a c r o d e l 7 o t t o b r e , a n z i l a n o s t r a c o n d a n n a è s t a t a f e r m a f i n d a s u b i t o , s e n z a t e n t e n n a m e n t i , c o s ì c o m e n e s s u n o d i n o i a p p o g g i a H a m a s e g l i a t t i d i v i o l e n z a c o n t r o i c i v i l i . M a s e r v e u n i m p e g n o n e t t o e t a n g i b i l e d e i g o v e r n i e u r o p e i , t r a c u i q u e l l o i t a l i a n o , p e r b l o c c a r e i l g e n o c i d i o i n t u t t i i m o d i c o n s e n t i t i d a l l a l e g g e . P e r q u e s t o m o t i v o , r i b a d i a m o l a n o s t r a p r o p o s t a d i b o i c o t t a r e I s r a e l e s u l p i a n o e c o n o m i c o e c o m m e r c i a l e f i n o a q u a n d o p r o s e g u i r à l e v i o l e n z e c o n t r o i p a l e s t i n e s i . S o l l e c i t i a m o i n o l t r e l o s t o p a l l a v e n d i t a d i a r m i e u n a p r e s a d i p o s i z i o n e c h i a r a d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a c o n t r o i l g e n o c i d i o . C i a s s o c i a m o i n f i n e a l l a r i c h i e s t a d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a d i a p r i r e u n c a n a l e u m a n i t a r i o p e r m a n e n t e " , c o n c l u d e l a n o t a .