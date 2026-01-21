R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m i a m o l a n o s t r a t o t a l e i n d i g n a z i o n e p e r l a p o l i t i c a e l a p r o p o s t a d e l B o a r d o f P e a c e , u n a v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , u n a t r a s f o r m a z i o n e d e l l e a s p i r a z i o n i d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e c h e v e n g o n o s o g g i o g a t e n e l l a t r a s f o r m a z i o n e c o m e s e c i f o s s e d i f r o n t e a n o i u n d i r i t t o s o c i e t a r i o " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n i l C o m i t a t o N a z i o n a l e p e r l a L i b e r a z i o n e d i M a r w a n B a r g h o u t i c o n E l l y S c h l e i n , G i u s e p p e C o n t e e N i c o l a F r a t o i a n n i . " E c c o , d i f r o n t e a q u e s t a s p e c u l a z i o n e d i T r u m p l a r i s p o s t a d e v e e s s e r e n o . N o i c i a u g u r i a m o c h e G i o r g i a M e l o n i d i c a n o e v o g l i a m o s a p e r e s e l o d i c e , n o n v i e n e i n P a r l a m e n t o , d a r à q u a l c h e d e n a r o a T r u m p p e r q u e s t a o p e r a z i o n e d i s p e c u l a z i o n e i m m o b i l i a r e . B i s o g n a r i c o n o s c e r e l o s t a t o d e l l a P a l e s t i n a e d a r e d i g n i t à a l p o p o l o p a l e s t i n e s e n o n o s t a n t e l a m a n i p o l a z i o n e e i l d i m e n t i c a t o i o a c u i n o i s t i a m o a s s i s t e n d o r i s p e t t o a l m a s s a c r o c h e c o n t i n u a i n P a l e s t i n a " . A g g i u n g e F r a t o i a n n i : " O g g i p i ù c h e m a i o c c o r r e e v i t a r e c h e s i s p e n g a n o l e l u c i , c h e c a l i i l s i l e n z i o s u l l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e d i f r o n t e a q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o , a p p u n t o v i o l e n z e , v i o l a z i o n i c o n t i n u e d e l l a t r e g u a a G a z a , l ' o c c u p a z i o n e i n C i s g i o r d a n i a e p o i d i f r o n t e a l l o s c a n d a l o , a l l o s c e m p i o c h e è s o t t o i n o s t r i o c c h i i n q u e s t o m o m e n t o , i l c o s i d d e t t o B o a r d o f P e a c e , i l t e n t a t i v o d i c o s t r u i r e u n a O n u p a r a l l e l a c h e v a p e r ò p e r c e n s o i n v e c e c h e s u l l a b a s e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . E ' u n g i g a n t e s c o s c a n d a l o . C h e s v e l a q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o : l a s p a r t i z i o n e d e g l i a f f a r i a n c o r a u n a v o l t a s u l l a p e l l e e s u i d i r i t t i d i u n p o p o l o c h e l o t t a e c h e p e r n o i r e s t a i n v e c e i l t e r r e n o d i u n i m p e g n o c o n t i n u o e d e t e r m i n a t o c h e i n t e n d i a m o c o n t i n u a r e a p o r t a r e a v a n t i i n s i e m e " .