R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i a m o s a p e r e d a l g o v e r n o i t a l i a n o s e i n t e n d e s o s t e n e r e l a p r o p o s t a d e l l a C o m m i s s i o n e U e d i s o s p e n d e r e p a r z i a l m e n t e l a p a r t e c i p a z i o n e d i I s r a e l e a l p r o g r a m m a H o r i z o n E u r o p e . I n f a t t i d o p o m e s i d i i m m o b i l i s m o , l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a i l 1 7 s e t t e m b r e s c o r s o h a m o s s o u n c o l p o p r e s e n t a n d o u n p a c c h e t t o d i t i e p i d e m i s u r e p e r s a n z i o n a r e i l g o v e r n o i s r a e l i a n o a l l a l u c e “ d e l l ’ i n a c c e t t a b i l e s i t u a z i o n e u m a n i t a r i a a G a z a ” . È q u a n t o c h i e d e r à i l g r u p p o d i A v s , p r i m a f i r m a t a r i a E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i , n e l Q u e s t i o n T i m e d i o g g i p o m e r i g g i o a l l a m i n i s t r a d e l l ’ U n i v e r s i t à n e l l ’ A u l a d i M o n t e c i t o r i o .