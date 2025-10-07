B e r n a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I m e m b r i s v i z z e r i d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a c h e h a t e n t a t o d i r o m p e r e i l b l o c c o m a r i t t i m o i s r a e l i a n o s u G a z a h a n n o s u b i t o “ t r a t t a m e n t i c r u d e l i , d i s u m a n i e d e g r a d a n t i ” d u r a n t e l a d e t e n z i o n e i s r a e l i a n a . L o h a d i c h i a r a t o l a l o r o o r g a n i z z a z i o n e , l a W a v e s o f F r e e d o m S w i t z e r l a n d ( W o f a ) , s o s t e n e n d o c h e I s r a e l e h a c o n d o t t o " a t t a c c h i i l l e g a l i e v e r g o g n o s i c o n t r o l e f l o t t i g l i e u m a n i t a r i e e p a c i f i c h e " , s e g u i t i d a " a r r e s t i e d e t e n z i o n i a l t r e t t a n t o i l l e g a l i " . " H a s o t t o p o s t o i n o s t r i c i t t a d i n i a t r a t t a m e n t i c r u d e l i , i n u m a n i e d e g r a d a n t i , s e c o n d o q u a n t o d e f i n i t o d a l l a C o n v e n z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c o n t r o l a t o r t u r a , s i a f i s i c a c h e p s i c o l o g i c a " , h a a g g i u n t o l a W o f a . D i c i a n n o v e c i t t a d i n i s v i z z e r i h a n n o p r e s o p a r t e a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , m a s e c o n d o l ' o r g a n i z z a z i o n e , n o v e c i t t a d i n i s v i z z e r i s o n o s t a t i r i l a s c i a t i , m a a l t r i 1 0 s o n o a n c o r a d e t e n u t i . S i p r e v e d e c h e v e n g a n o r i l a s c i a t i o g g i , s i l e g g e i n u n c o m u n i c a t o : " R i m a n i a m o c a u t i d i f r o n t e a u n o S t a t o c h e h a d a t e m p o a b b a n d o n a t o o g n i r i s p e t t o p e r l o s t a t o d i d i r i t t o " . I s r a e l e h a n e g a t o l e a c c u s e d i a b u s i e h a i n s i s t i t o s u l f a t t o c h e i d i r i t t i l e g a l i d e i d e t e n u t i s o n o s t a t i p i e n a m e n t e r i s p e t t a t i . M a l a W o f a a f f e r m a c h e l e p e r s o n e r i l a s c i a t e h a n n o d e n u n c i a t o " p r i v a z i o n e d e l s o n n o , m a n c a n z a d i a c c e s s o a l l ' a c q u a e a l c i b o , m a n c a n z a d i c u r e m e d i c h e e a b u s i v e r b a l i e p s i c o l o g i c i " . A l c u n i , s i l e g g e , " s o n o s t a t i t e n u t i a m m a n e t t a t i p e r l u n g h e o r e s e n z a a l c u n a g i u s t i f i c a z i o n e " , m e n t r e a l t r i " s o n o s t a t i s c h i a f f e g g i a t i , p i c c h i a t i e r i n c h i u s i i n u n a g a b b i a " . I n o l t r e , " s o n o s t a t i n e g a t i t u t t i i t r a t t a m e n t i m e d i c i , c o m p r e s i i f a r m a c i e s s e n z i a l i c o m e l ' i n s u l i n a p e r i l d i a b e t e " .