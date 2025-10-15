T e l A v i v , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a t t i v i s t a b r i t a n n i c o d i e s t r e m a d e s t r a a n t i - I s l a m T o m m y R o b i n s o n è a r r i v a t o i n I s r a e l e p e r u n a v i s i t a s u i n v i t o d e l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i d e l l a D i a s p o r a A m i c h a i C h i k l i . I n u n v i d e o c a r i c a t o s u X d a l l a s a l a a r r i v i d e l l ' a e r o p o r t o B e n G u r i o n , R o b i n s o n a f f e r m a d i e s s e r e " q u i p e r m o s t r a r e s o l i d a r i e t à a l p o p o l o e b r a i c o e a l p o p o l o i s r a e l i a n o " , d o p o c h e i l g o v e r n o b r i t a n n i c o h a a n n u n c i a t o i l m e s e s c o r s o c h e a v r e b b e r i c o n o s c i u t o l o S t a t o p a l e s t i n e s e , c h e R o b i n s o n d e f i n i s c e u n o " s t a t o t e r r o r i s t a " . S e c o n d o R o b i n s o n , f o n d a t o r e d e l p a r t i t o n a z i o n a l i s t a d i e s t r e m a d e s t r a E n g l i s h D e f e n s e L e a g u e ( E d l ) , I s r a e l e " è u n f a r o d i l i b e r t à e d e m o c r a z i a , d i d i r i t t i , d i t u t t e l e c o s e c h e n o i b r i t a n n i c i a b b i a m o a c u o r e , m e n t r e t u t t i i P a e s i c o n f i n a n t i s o n o s t a t i v i t t i m e d i v i o l a z i o n i d e i d i r i t t i u m a n i , s o n o s t a t i t e r r o r i s t i c i e s t a t i j i h a d i s t i " . N e l p o s t s u X c h e a c c o m p a g n a i l v i d e o , R o b i n s o n e l o g i a I s r a e l e d e f i n e n d o l o u n " p a e s e c o n l a l e a d e r s h i p f o r t e e p a t r i o t t i c a d e l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u e d e l s u o p a r t i t o " . L ' i n v i t o d i C h i k l i a R o b i n s o n h a s u s c i t a t o l ' i r a d e i p r i n c i p a l i g r u p p i e b r a i c i d e l R e g n o U n i t o , i l B o a r d o f D e p u t i e s o f B r i t i s h J e w s e i l J e w i s h L e a d e r s h i p C o u n c i l , c h e i n u n a d i c h i a r a z i o n e c o n g i u n t a h a n n o c o n d a n n a t o R o b i n s o n , d e f i n e n d o l o " u n d e l i n q u e n t e c h e r a p p r e s e n t a i l p e g g i o d e l l a G r a n B r e t a g n a " . R o b i n s o n , n a t o S t e p h e n C h r i s t o p h e r Y a x l e y - L e n n o n , è s t a t o i n c a r c e r a t o c i n q u e v o l t e n e g l i u l t i m i 2 0 a n n i p e r u n a s e r i e d i r e a t i c h e v a n n o d a l l a f r o d e a i r e a t i d i d r o g a , f i n o , p i ù d i r e c e n t e , a l l a d i f f a m a z i o n e d i u n r i f u g i a t o s i r i a n o d i 1 5 a n n i . H a f o n d a t o l ' E d l p e r p r o t e s t a r e c o n t r o l e m a n i f e s t a z i o n i i s l a m i c h e n e l l a s u a c i t t à n a t a l e , L u t o n , m a h a p r e s t o a t t i r a t o l ' a t t e n z i o n e d e i s o s t e n i t o r i d e l l ' e s t r e m a d e s t r a , d i v e n t a n d o u n m o v i m e n t o n a z i o n a l e . D a t e m p o s i b a t t e c o n t r o q u e l l i c h e d e f i n i s c e c r i m i n i c o m m e s s i d a m i g r a n t i m u s u l m a n i .