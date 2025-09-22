R i a d , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I m i n i s t e r i d e g l i E s t e r i d i A r a b i a S a u d i t a e Q a t a r h a n n o a c c o l t o c o n f a v o r e i l r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e d a p a r t e d i C a n a d a , A u s t r a l i a , G r a n B r e t a g n a e P o r t o g a l l o . S e c o n d o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i s a u d i t a , c i ò " c o n f e r m a i l s e r i o i m p e g n o d e i P a e s i a m i c i a s o s t e n e r e i l p r o c e s s o d i p a c e e p r o m u o v e r e l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i b a s a t a s u l e g i t t i m e r i s o l u z i o n i i n t e r n a z i o n a l i " . N e l f r a t t e m p o , i l Q a t a r h a i n v i t a t o a l t r i P a e s i a d a d o t t a r e m i s u r e a n a l o g h e .