R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a , a n a l g e s i a , r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a ( S i a a r t i ) e s p r i m e p r o f o n d a p r e o c c u p a z i o n e p e r l a t r a g e d i a s a n i t a r i a i n c o r s o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , d e s c r i t t a d a l l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à c o m e u n c o l l a s s o c a t a s t r o f i c o , c o n o s p e d a l i c o s t r e t t i a o p e r a r e a l 3 0 0 % d e l l a l o r o c a p a c i t à e p r i v i d i f a r m a c i e m a t e r i a l i e s s e n z i a l i . T e s t i m o n i a n z e r a c c o l t e i n q u e s t i m e s i d a m e d i c i , a n c h e i t a l i a n i , i m p e g n a t i s u l c a m p o - r i p o r t a u n a n o t a d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a - r a c c o n t a n o d i p a z i e n t i , i n l a r g a p a r t e d o n n e e b a m b i n i , c h e a r r i v a n o c o n u s t i o n i e s t e s e , t r a u m i c r a n i c i , a m p u t a z i o n i e f r a t t u r e m u l t i p l e , e c h e v e n g o n o t r a t t a t i s e n z a a n a l g e s i c i n é a n e s t e t i c i a d e g u a t i , i n a s s e n z a d i g a r z e , g u a n t i s t e r i l i e v e n t i l a t o r i p o l m o n a r i . L ' o s p e d a l e S h i f a d i G a z a C i t y , u n t e m p o c e n t r o d i r i f e r i m e n t o c o n 7 0 0 p o s t i l e t t o e 2 1 s a l e o p e r a t o r i e - r i c o r d a n o g l i a n e s t e s i s t i - è o g g i r i d o t t o a 3 s o l e s a l e a t t i v e , c o n p e r s o n a l e d i m e z z a t o e c a r e n z e e s t r e m e d i e l e t t r i c i t à , f a r m a c i e m a t e r i a l i , t a n t o c h e m o l t i i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i v e n g o n o c o n d o t t i s e n z a l e c o n d i z i o n i m i n i m e d i s i c u r e z z a . I l 9 l u g l i o i m e d i c i h a n n o d o v u t o c o l l o c a r e p i ù n e o n a t i p r e m a t u r i n e l l o s t e s s o i n c u b a t o r e p e r m a n c a n z a d i c a r b u r a n t e n e i r e p a r t i d i t e r a p i a i n t e n s i v a . I l 2 5 a g o s t o u n d o p p i o r a i d h a c o l p i t o i l N a s s e r H o s p i t a l d i K h a n Y u n i s , p r o v o c a n d o 2 2 m o r t i e o l t r e 5 0 f e r i t i , d a n n e g g i a n d o l a s c a l a d ' e m e r g e n z a e i r e p a r t i c h i r u r g i c i e c o m p r o m e t t e n d o u l t e r i o r m e n t e l a c a p a c i t à d i c u r a d i u n a d e l l e p r i n c i p a l i s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e d e l s u d d e l l a S t r i s c i a . D i f r o n t e a " u n a c r i s i u m a n i t a r i a c h e c o l p i s c e i n m o d o d e v a s t a n t e i p a z i e n t i p i ù f r a g i l i e r e n d e i m p o s s i b i l e g a r a n t i r e c u r e s a l v a v i t a " , S i a a r t i a u s p i c a c o n f o r z a " l ' a p e r t u r a i m m e d i a t a d i c o r r i d o i s a n i t a r i e u m a n i t a r i , g a r a n t e n d o l ' i n g r e s s o s i c u r o e c o n t i n u a t i v o d i a n e s t e t i c i , a n a l g e s i c i , a n t i b i o t i c i , s e d a t i v i , d i s p o s i t i v i p e r l a v e n t i l a z i o n e , m a t e r i a l e m o n o u s o ( c o m e a d e s e m p i o l e m a s c h e r e l a r i n g e e e l e m a s c h e r e p e r l a v e n t i l a z i o n e ) e m a t e r i a l i c h i r u r g i c i e s t e r i l i , i n s i e m e a l c a r b u r a n t e i n d i s p e n s a b i l e a m a n t e n e r e i n c u b a t r i c i e t e r a p i e i n t e n s i v e " . M a a n c h e " i l r i s p e t t o a s s o l u t o d e l l e c o n v e n z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c h e t u t e l a n o l a n e u t r a l i t à d e l l e s t r u t t u r e e d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o , c h e n o n d e v o n o e s s e r e c o l p i t i o o s t a c o l a t i n e l l o r o l a v o r o " , o l t r e a l l a " m o b i l i t a z i o n e d i r i s o r s e s p e c i f i c h e p e r l a g e s t i o n e d e l d o l o r e , l a c o n t i n u i t à d e l l e c u r e c h i r u r g i c h e e i n t e n s i v e , l a f o r n i t u r a d i a p p a r e c c h i a t u r e e p r e s i d i f o n d a m e n t a l i p e r s a l v a r e v i t e i n e m e r g e n z a " . I n f i n e , " l a r a c c o l t a e d i f f u s i o n e t r a s p a r e n t e d i d a t i c l i n i c i e l o g i s t i c i , r e l a t i v i a l l a d i s p o n i b i l i t à d i a n e s t e t i c i , v e n t i l a t o r i e s a l e o p e r a t o r i e , p e r o r i e n t a r e l a r i s p o s t a i n t e r n a z i o n a l e " . I n l i n e a c o n l a s u a m i s s i o n e , p r e c i s a n o g l i a n e s t e s i s t i , l ' i n t e n t o d i S i a a r t i è " e s c l u s i v a m e n t e u m a n i t a r i o e f o n d a t o s u i p r i n c i p i d e l l ' e t i c a m e d i c a u n i v e r s a l m e n t e c o n d i v i s i " , c h e i m p o n g o n o d i " p r o t e g g e r e l a v i t a e l a s a l u t e d i t u t t e l e p e r s o n e , s p e c i e d i q u e l l e p i ù f r a g i l i , e d i g a r a n t i r e i n o g n i c i r c o s t a n z a l ' a c c e s s o a l l e c u r e s a n i t a r i e e s s e n z i a l i " . P e r q u e s t o l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a " c o n f e r m a l a v o l o n t à d i s e n s i b i l i z z a r e l a c o m u n i t à m e d i c a e d i p r o m u o v e r e r e t i d i s o l i d a r i e t à , f o r m a z i o n e a d i s t a n z a e s u p p o r t o t e c n i c o a g l i o p e r a t o r i l o c a l i " . A l l o s t e s s o t e m p o , " s i u n i s c e c o n c o n v i n z i o n e a l l ' a p p e l l o g i à l a n c i a t o d a l l a c o m u n i t à m e d i c a m o n d i a l e e , i n I t a l i a , d a i c o l l e g h i i n f e t t i v o l o g i d e l l a S i m i t , a f f i n c h é l ' a z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i i n t e r n a z i o n a l i d i v e n t i i m m e d i a t a , e f f i c a c e e c o o r d i n a t a " e p e r c h é " n e s s u n p a z i e n t e v e n g a p i ù l a s c i a t o s e n z a c u r e d i b a s e , a n e s t e s i a e a s s i s t e n z a i n t e n s i v a e v e n g a t u t e l a t a e g a r a n t i t a l a s i c u r e z z a d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i " .