R a m a l l a h , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S o n o s t a t i e n t r a m b i u c c i s i d a l l e f o r z e d i s c u r e z z a i s r a e l i a n e i d u e t e r r o r i s t i c h e h a n n o c o m p i u t o o g g i l ' a t t a c c o c o n u n ' a u t o e u n a c c o l t e l l a m e n t o a l l ' i n c r o c i o d i G u s h E t z i o n i n C i s g i o r d a n i a , c a u s a n d o 4 f e r i t i . S o n o s t a t i i d e n t i f i c a t i d a l l e a u t o r i t à p a l e s t i n e s i c o m e I m r a n a l - A t r a s h e W a l i d S a b a r n e h , e n t r a m b i d i 1 8 a n n i . S e c o n d o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e , A l - A t r a s h è o r i g i n a r i o d i H e b r o n , m e n t r e S a b a r n e h è o r i g i n a r i o d e l l a v i c i n a c i t t à d i B e i t U m m a r . I l m i n i s t e r o h a a f f e r m a t o d i e s s e r e s t a t o i n f o r m a t o d e l l a l o r o m o r t e e c h e i l o r o c o r p i s o n o t r a t t e n u t i d a l l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e .