R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a g i s t r a t i s i u n i s c e a q u a n t i h a n n o e s p r e s s o d o l o r e e s g o m e n t o p e r l a g r a v i s s i m a e m e r g e n z a u m a n i t a r i a i n c o r s o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a e p e r l e r i p e t u t e v i o l a z i o n i d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i d e l l a p e r s o n a , d o c u m e n t a t e d a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . I l r i s p e t t o d e l l a v i t a u m a n a , d e l l a d i g n i t à e d e l l e g a r a n z i e f o n d a m e n t a l i c o s t i t u i s c e p a t r i m o n i o i r r i n u n c i a b i l e d e l l a c i v i l t à g i u r i d i c a . L a m a g i s t r a t u r a i t a l i a n a c h i e d e a t u t t i g l i a t t o r i d e l l a p o l i t i c a , n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e , d i a d o p e r a r s i p e r r i a f f e r m a r e i p r i n c i p i d i l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e e d i t u t e l a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i , s e n z a i q u a l i n o n p u ò t r o v a r s i l a v i a p e r l a p a c e e l a g i u s t i z i a " . L o s c r i v e i n u n a n o t a l a g i u n t a e s e c u t i v a c e n t r a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a g i s t r a t i .