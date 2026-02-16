R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L o s c o p o d i T r u m p c o n i l B o a r d o f P e a c e è q u e l l o d i c o s t r u i r s i u n a s u a s o c i e t à p r i v a t a c h e s i o c c u p a d i d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , c o n a d d i r i t t u r a p e r s o n e c h e s c e g l i e l u i e c h e a d e r i r a n n o p a g a n d o 1 m i l i a r d o p e r o g n i S t a t o . E s o p r a t t u t t o s c e g l i e l u i q u a l i s o n o i t e m i , p e r c h é i l s e n s o d i q u e s t o o r g a n i s m o è q u e l l o d i i n c o r o n a r l o n o n i n q u a n t o p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e E s t e r i a l l a C a m e r a , E n z o A m e n d o l a , i n t e r v e n e n d o s u R a i 3 a d A g o r à . " I 1 3 a r t i c o l i d e l l o s t a t u t o p a r l a n o c h i a r o : l u i s a r à i l m o n a r c a a s s o l u t o d i q u e s t a o r g a n i z z a z i o n e c h e è a m e t à t r a u n a s o c i e t à i m m o b i l i a r e , p e r c h é i l p i a n o s u G a z a p e r o r a è l a p l a n i m e t r i a d e l s u o s u o c e r o d i c o s t r u i r e r e s o r t e g r a t t a c i e l i , e a m e t à t r a l e s u e e s i g e n z e p o l i t i c h e . U n P a e s e c o m e i l n o s t r o , c h e h a 7 0 a n n i d i d i p l o m a z i a e d i t r a d i z i o n e d i c i v i l t à p o l i t i c a , p u ò a d e r i r e a u n a s o c i e t à p r i v a t a ? P u ò m e t t e r e i l t r i c o l o r e d i n a n z i a q u e s t a s o c i e t à i m m o b i l i a r e c o s t r u i t a p e r f a r e a f f a r i ? Q u e s t a è l a d o m a n d a , m a n o n s o l o p e r c h é c ' è l ' a r t i c o l o 1 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e c h e c e l o i m p e d i s c e , m a p e r c h é q u e l l a n o n è l a n o s t r a s t o r i a p o l i t i c a . I n o l t r e , i l g o v e r n o i t a l i a n o d o v r e b b e s a p e r e c h e i n q u e l B o a r d o f P e a c e n o n e s i s t o n o ‘ o b s e r v e r m e m b e r ’ , m a o m e m b r i p i e n i o m e m b r i c h e n o n h a n n o d i r i t t o d i v o t o " . " M e n o m a l e c h e c ' è l a C o s t i t u z i o n e , a l t r i m e n t i l a d e s t r a i t a l i a n a c h e h a u n ' a f f i n i t à i d e o l o g i c a c o n T r u m p , s i s a r e b b e g i à l a n c i a t a i n q u e s t o B o a r d . R i g u a r d o a G a z a p a r l i a m o c i c h i a r o : q u a l è l a p r o s p e t t i v a ? E ’ q u e l l a d e n u n c i a t a d a l p a t r i a r c a P i z z a b a l l a , c i o è d i u n n e o c o l o n i a l i s m o , d i u n ' o p e r a z i o n e i n c u i i p a l e s t i n e s i n o n e s i s t o n o , s e n z a r e g o l e i n t e r n a z i o n a l i ? M e n t r e d i s c u t i a m o d i u n a p r e c e c h e n o n c ’ è , d a l l a t r e g u a a d o g g i s o n o m o r t e 6 0 0 p e r s o n e ” .