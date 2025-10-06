R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " È o l t r a g g i o s o p e n s a r e d i m a n i f e s t a r e p r o p r i o i l 7 o t t o b r e , a n n i v e r s a r i o d e l b a r b a r o a t t a c c o d i H a m a s c h e c o s t ò l a v i t a a 1 2 0 0 p e r s o n e e p o r t ò a l r a p i m e n t o d i c e n t i n a i a d i i n n o c e n t i . G i u s t a e n e c e s s a r i a l a d e c i s i o n e d e l q u e s t o r e d i T o r i n o d i v i e t a r e q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e i n u n g i o r n o c o s ì d o l o r o s o , n o n s i d e v e p e r m e t t e r e c h e l a p i a z z a d i v e n t i t e a t r o d i p r o v o c a z i o n i e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i p o l i t i c h e " . C o s ì i n u n a n o t a P a o l a A m b r o g i o , s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a .