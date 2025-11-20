T e l A v i v , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' a m b a s c i a t o r e s t a t u n i t e n s e i n I s r a e l e M i k e H u c k a b e e h a d e f i n i t o " t e r r o r i s m o " l ' u l t i m a o n d a t a d i v i o l e n z a d a p a r t e d e g l i e s t r e m i s t i i s r a e l i a n i c o n t r o i p a l e s t i n e s i i n C i s g i o r d a n i a , m a h a i n s i s t i t o s u l f a t t o c h e g l i a u t o r i s o n o u n n u m e r o l i m i t a t o e c h e I s r a e l e s t a a f f r o n t a n d o l a q u e s t i o n e . " P e n s o c h e c i s i a u n ' e s c a l a t i o n " , h a a g g i u n t o H u c k a b e e i n u n ' i n t e r v i s t a a E l i z a b e t h V a r g a s R e p o r t s d i N e w s N a t i o n . " A n c h e g l i i s r a e l i a n i p o s s o n o f a r e t e r r o r i s m o . M a l a m a g g i o r p a r t e d i q u e s t e p e r s o n e n o n s o n o v e r i e p r o p r i c o l o n i c h e v i v o n o l ì . . . S i t r a t t a d i u n n u m e r o m o l t o e s i g u o , p e r l o p i ù g i o v a n i , a r r a b b i a t i e s c o n t e n t i . S o n o d e i d e l i n q u e n t i . M o l t i d i l o r o n o n v i v o n o n e m m e n o i n G i u d e a e S a m a r i a ( C i s g i o r d a n i a , n d r ) . A r r i v a n o l ì p e r c r e a r e s c o m p i g l i o " . H u c k a b e e h a o s s e r v a t o c h e g l i a t t a c c h i d e i c o l o n i s o n o s t a t i c o n d a n n a t i d a i l e a d e r i s r a e l i a n i e c h e G e r u s a l e m m e s i è i m p e g n a t a a c o n s e g n a r e a l l a g i u s t i z i a i r e s p o n s a b i l i . N e g l i u l t i m i g i o r n i s i s o n o v e r i f i c a t i a l c u n i a r r e s t i a s e g u i t o d i r i p e t u t i a t t a c c h i c h e h a n n o c o i n v o l t o o l t r e 1 0 0 e s t r e m i s t i i s r a e l i a n i , m a n o n è s t a t o p r e s e n t a t o a l c u n a t t o d i a c c u s a e m o l t i d e i s o s p e t t a t i s o n o s t a t i r i l a s c i a t i .