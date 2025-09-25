R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " È a r r i v a t o i l m o m e n t o d i p o r r e u n f r e n o a g l i i n v e s t i m e n t i i t a l i a n i n e i t e r r i t o r i o c c u p a t i d a I s r a e l e , n o n o s t a n t e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e c o n s i d e r i i l l e g i t t i m i l ’ o c c u p a z i o n e e l ’ e s p a n s i o n e i n s e d i a t i v a . P e r q u e s t o m o t i v o h o d e p o s i t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e c o n l ’ o b i e t t i v o d i f a r i n t e r r o m p e r e i f l u s s i c o m m e r c i a l i e g l i i n s e d i a m e n t i i l l e g a l i i n C i s g i o r d a n i a , d i i m p e d i r e a l l e b a n c h e e a l l e i s t i t u z i o n i f i n a n z i a r i e d i c o n c e d e r e p r e s t i t i e c r e d i t i a s o c i e t à b a s a t e n e g l i i n s e d i a m e n t i c h e n e f i n a n z i a n o l o s v i l u p p o e d i s o s p e n d e r e l ’ A c c o r d o d i a s s o c i a z i o n e U e - I s r a e l e f i n o a l p i e n o r i s p e t t o d a p a r t e d i I s r a e l e d e l l e d i s p o s i z i o n i s u i d i r i t t i u m a n i " . C o s ì l a s e n a t r i c e M 5 s , V i n c e n z a A l o i s i o . " R i c o r d o c h e l ’ o c c u p a z i o n e i s r a e l i a n a d e l l a C i s g i o r d a n i a , o l t r e 2 . 0 0 0 k m ² c o n p i a n i p e r c i r c a 3 . 4 0 0 n u o v e a b i t a z i o n i , d a a n n i c a u s a g r a v i c o s t i e c o n o m i c i e s o c i a l i p e r i p a l e s t i n e s i : P i l i n c a l o , d o m a n d a i n t e r n a c o n t r a t t a e f u g a d i c a p i t a l i , c o n d i s o c c u p a z i o n e c r e s c i u t a d a l l ’ o t t o b r e 2 0 2 3 f i n o a p i c c h i d e l 3 5 % . L a m o b i l i t à l a v o r a t i v a - p r o s e g u e - è d i m i n u i t a , l a c a t e n a d e l v a l o r e è c o m p r e s s a e m o l t e P m i o p e r a n o c o n i n c e r t e z z a n o r m a t i v a e r i s c h i d i s i c u r e z z a , f a v o r e n d o l ’ e c o n o m i a i n f o r m a l e . I n o l t r e , c i r c a 9 0 0 c h e c k p o i n t r e n d o n o i l 3 0 % d e l t e r r i t o r i o i n a c c e s s i b i l e , c a u s a n d o p e r d i t e d i o l t r e 7 6 4 . 6 0 0 d o l l a r i q u o t i d i a n a m e n t e , m e n t r e u n t e r z o d e l l a p o p o l a z i o n e è d i s o c c u p a t a " . " C o m e h o r i m a r c a t o n e l t e s t o , n u m e r o s i s o n o i l e g a m i t r a i t e r r i t o r i o c c u p a t i e l e m u l t i n a z i o n a l i . S o n o t e m a t i c h e d e l i c a t e m a c h e v a n n o a f f r o n t a t e c o n c o r a g g i o a n c h e d a l n o s t r o g o v e r n o . È o r a d i d i r e b a s t a a q u e s t a c a t e n a d i i l l e g a l i t à " , c o n c l u d e .