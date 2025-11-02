R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l f o g l i o d i v i a e i l D a s p o v a n n o r i s p e t t a t i : c h i l i e l u d e c o n s p o s t a m e n t i e p r o v o c a z i o n i m e t t e a l l a p r o v a l a t e n u t a d e l l o S t a t o . P e r q u e s t o s e r v e u n p u g n o f e r m o : a p p l i c a z i o n e r i g o r o s a d e l l e m i s u r e g i à a d o t t a t e , v a l u t a z i o n e i m m e d i a t a d i u l t e r i o r i p r o v v e d i m e n t i , i n c l u s a l ’ i p o t e s i d e l l ’ e s p u l s i o n e n e l l e f o r m e p r e v i s t e d a l l a l e g g e , e u n a r i s p o s t a p o l i t i c a c o m u n e c h e r i b a d i s c a s e n z a a m b i g u i t à c h e i n I t a l i a n o n c ’ è s p a z i o p e r c h i i n c i t a a l l ’ o d i o o a l l a v i o l e n z a . D o v e s o n o l e c o n d a n n e d e l l a s i n i s t r a ? D o v e l e p r e s e d i d i s t a n z a ? " . L o a f f e r m a C r i s t i n a A l m i c i , d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ' I t a l i a . " È g r a v e - a g g i u n g e - c h e , d i f r o n t e a e s t e r n a z i o n i c h e l e g i t t i m a n o l a v i o l e n z a e s f i d a n o i p r o v v e d i m e n t i d e l l e a u t o r i t à , n o n s i r e g i s t r i u n a p r e s a d i p o s i z i o n e n e t t a e u n a c o n d a n n a c h i a r a . Q u i n o n s i a m o d i f r o n t e a u n c o n f r o n t o d i o p i n i o n i : è i n g i o c o i l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e , l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e l a d i g n i t à d e l l e n o s t r e I s t i t u z i o n i . L e I s t i t u z i o n i d e v o n o e s s e r e u n i t e n e l d i f e n d e r e l a c o n v i v e n z a c i v i l e e l ’ o r d i n e p u b b l i c o . C h i m i n i m i z z a o s i m o s t r a i n d u l g e n t e v e r s o q u e s t i c o m p o r t a m e n t i s b a g l i a , s u l p i a n o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à e s u q u e l l o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a ” .