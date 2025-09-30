R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L e a c c u s e r i v o l t e a l l a n o s t r a N a z i o n e d a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a s o n o v e r g o g n o s e e i n a c c e t t a b i l i . I l m i n i s t r o C r o s e t t o h a g a r a n t i t o l a s i c u r e z z a c o n l a f r e g a t a A l p i n o e o f f e r t o a c h i l o d e s i d e r a v a l a p o s s i b i l i t à d i r i e n t r a r e : q u e s t o n o n è s a b o t a g g i o , m a r e s p o n s a b i l i t à . L a F l o t i l l a p u ò c o n t i n u a r e , m a a p r o p r i o r i s c h i o . L ’ I t a l i a n o n m e t t e r à i n p e r i c o l o i p r o p r i u o m i n i e l a s t a b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e p e r u n ’ a v v e n t u r a i d e o l o g i c a c h e r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e p e r s i n o l a p r o p o s t a d i t r e g u a o g g i s u l t a v o l o . I l n o s t r o P a e s e n o n s a b o t a , m a d i f e n d e v i t e u m a n e e l a v o r a p e r l a p a c e . C h i i n s i n u a i l c o n t r a r i o m e n t e e g e t t a b e n z i n a s u l f u o c o " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , C r i s t i n a A l m i c i .