R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " O g g i r i c o r d i a m o l e v i t t i m e d e l 7 o t t o b r e . Q u a n t o a v v e n u t o q u e l g i o r n o h a i n c i s o p r o f o n d a m e n t e n e l l a s o c i e t à e n e l p o p o l o d i I s r a e l e . È s t a t o i l l o r o 1 1 s e t t e m b r e . S i a m o s t a t i t u t t i m e s s i d i f r o n t e a d u n a f u r i a c i e c a c h e h a v o l u t o c o l p i r e l ’ i d e a c h e d u e p o p o l i p o s s a n o c o e s i s t e r e p a c i f i c a m e n t e . C i s t r i n g i a m o a l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e e d e g l i o s t a g g i c h e s o n o a n c o r a p r i g i o n i e r i d i H a m a s . N o i c o n d a n n i a m o q u e l l ’ a z i o n e t e r r o r i s t i c a s e n z a s e e s e n z a m a . C o m e h a r i c o r d a t o a n c h e i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , g l i a t t i c r i m i n a l i d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o c o m p i u t i a G a z a n o n p o s s o n o f a r d i m e n t i c a r e q u e l l o c h e è s u c c e s s o q u e l g i o r n o " . C o s ì i l s e n a t o r e A l e s s a n d r o A l f i e r i , i n t e r v e n u t o a n o m e d e l P d n e l l ’ a u l a d e l S e n a t o p e r r i c o r d a r e i l 7 o t t o b r e . " R i b a d i a m o c o n f o r z a c h e d i c i a m o n o a q u a l s i a s i a t t o o a t t e g g i a m e n t o d i a n t i s e m i t i s m o s u c u i d o b b i a m o v i g i l a r e , e c o n d a n n i a m o a l l o s t e s s o t e m p o l e a s s u r d e e g r a v i a f f e r m a z i o n i d e i m i n i s t r i e s t r e m i s t i i s r a e l i a n i c h e f i n i s c o n o p e r a l i m e n t a r l o . Q u e l l o d e l 7 o t t o b r e è s t a t o u n a t t o t e r r o r i s t i c o e n o n u n a t t o d i r e s i s t e n z a : c h i l o a f f e r m a n e i c o r t e i o n e i t a l k s h o w n o n a i u t a l a c a u s a p a l e s t i n e s e e l a s o l u z i o n e d e i ‘ d u e p o p o l i , d u e s t a t i ’ c h e d e v e e s s e r e l a n o s t r a v i a m a e s t r a v e r s o l a p a c e " , c o n c l u d e .