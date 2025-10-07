R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 o t t o b r e d e l 2 0 2 3 H a m a s h a s c a t e n a t o i l t e r r o r e u c c i d e n d o c i v i l i i n d i f e s i : g i o v a n i a l f e s t i v a l N o v a e i n t e r e f a m i g l i e n e i k i b b u t z , a p a r t i r e d a q u e l l e p i ù p r o p e n s e a l d i a l o g o e a v i v e r e p a c i f i c a m e n t e i n s i e m e . 2 4 7 p e r s o n e s o n o s t a t e s o t t r a t t e a i l o r o c a r i , n a s c o s t e n e i t u n n e l s o t t o l e c i t t à d e l l a s t r i s c i a d i G a z a . N o n p o s s i a m o d i m e n t i c a r e " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l s e n a t o r e A l e s s a n d r o A l f i e r i , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e E s t e r i e D i f e s a a P a l a z z o M a d a m a . " I n q u e s t o s e n s o , c o m e h a r i c o r d a t o a n c h e i l n o s t r o p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a , i m a s s a c r i e i c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à p e r p e t r a t i d a I s r a e l e n o n p o s s o n o i n a l c u n m o d o c a n c e l l a r e d a l l a n o s t r a m e m o r i a g l i o d i o s i a t t i t e r r o r i s t i c i c o m p i u t i i l 7 o t t o b r e . C h e a b b i a m o p i ù v o l t e c o n d a n n a t o e c o n t i n u e r e m o a c o n d a n n a r e . O g g i i l p e n s i e r o v a a l l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i a n c o r a i n m a n o a i t e r r o r i s t i , c o n l a s p e r a n z a c h e i n E g i t t o i n e g o z i a t i p r o c e d a n o s p e d i t a m e n t e p e r a r r i v a r e a l c e s s a t e i l f u o c o , a l l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i e a l p i e n o a c c e s s o d e g l i a i u t i u m a n i t a r i n e l l a S t r i s c i a " , c o n c l u d e .