R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p u n t o è c h e n o n s o n o a m m e s s e f u r b a t e . S e s i f a n n o f u r b a t e p e r e v i t a r e d i r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a , n o i n o n c i s t i a m o " . A l e s s a n d r o A l f i e r i , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e E s t e r i a l S e n a t o e m e m b r o d e l l a s e g r e t e r i a d e m , r i s p o n d e c o s ì a l l ' A d n k r o n o s s u l l a m o z i o n e a n n u n c i a t a d a G i o r g i a M e l o n i c h e d o v r e b b e e s s e r e i n r e a l t à u n a r i s o l u z i o n e c h e a c c o m p a g n a l e c o m u n i c a z i o n i i n P a r l a m e n t o s u G a z a d e l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i , p r e v i s t e p e r l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . " D a v a n t i a i m a s s a c r i a G a z a e a l l e c o n t i n u e v i o l e n z e e p r o v o c a z i o n i d i c o l o n i i n C i s g i o r d a n i a , c o p e r t e d a l g o v e r n o N e t a n y a h u , è i l m o m e n t o d i r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a i n s i e m e a g l i a l t r i P a e s i e u r o p e i . E ' u n a t t o s i m b o l i c o m o l t o f o r t e , l ' u n i c o p e r t e n e r e i n v i t a l a p r o s p e t t i v a d e i d u e p o p o l i , d u e S t a t i , c h e r i s c h i a d i e s s e r e d e f i n i t i v a m e n t e a r c h i v i a t a . N o n c ' è s p a z i o p e r s c o r c i a t o i e o f u r b i z i e " . Q u a l i ' f u r b i z i e ' v e d e t e n e l l ' a n n u n c i o d e l l a p r e m i e r M e l o n i ? " A n c h e f r a n c e s i e b r i t a n n i c i h a n n o l a s t e s s a p o s i z i o n e d i c o n d a n n a d i H a m a s e s u l l ' i m p o s s i b i l i t à c h e H a m a s a b b i a u n r u o l o n e l g o v e r n o d e l l a P a l e s t i n a . C o s ì c o m e s a n c i t o d a g l i s t e s s i P a e s i a r a b i . E o v v i a m e n t e s i a m o d ' a c c o r d o a n c h e n o i . S o n o p r e m e s s e c h e n o n c i s a r e b b e n e m m e n o b i s o g n o d i s o t t o l i n e a r e . M e n t r e M e l o n i p a r l a d i ' c o n d i z i o n i ' . . . N o n v o r r e m m o f o s s e u n a f u r b a t a p e r n o n r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a p e r c h è n o n v u o l e d i s p i a c e r e l ’ a m i c o T r u m p . B i s o g n e r e b b e s e n t i r e l a r e s p o n s a b i l i t à d i n o n d i v i d e r e l ' E u r o p a i n q u e s t o m o m e n t o . N o i l a s e n t i a m o " .