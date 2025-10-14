R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a c h i a m a n o p a c e , m a p e r i p a l e s t i n e s i r i s c h i a d i t r a s f o r m a r s i i n a p a r t h e i d n e l l a s u a f o r m a p e g g i o r e . T u t t i g l i o c c h i d e v o n o r i m a n e r e p u n t a t i s u l l a P a l e s t i n a . P o p o l i d e l m o n d o , n o n d i s t o g l i e t e l o s g u a r d o o r a . C o m e c i r i c o r d a l ' e r e d i t à d i N e l s o n M a n d e l a , n e s s u n o è l i b e r o f i n c h é t u t t i n o n s o n o l i b e r i " . L o h a s c r i t t o s u X F r a n c e s c a A l b a n e s e , r e l a t r i c e s p e c i a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e s u i T e r r i t o r i p a l e s t i n e s i o c c u p a t i .