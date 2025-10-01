M i l a n o , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è s o l o i l r i t o r n o d e l l e d e s t r e , è i l r i t o r n o d i a t t e g g i a m e n t i f a s c i s t i n e l n o s t r o P a e s e e l o v e d o d a c o m e s i c o m p o r t a n o l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e c o n l a p o p o l a z i o n e , c o n c h i p r o t e s t a n e l n o s t r o P a e s e . E q u e s t o m i f a m o l t a p a u r a " . E ' u n o d e i p a s s a g g i , m o l t o a p p l a u d i t o , d e l l ' i n t e r v e n t o d i F r a n c e s c a A l b a n e s e , r e l a t r i c e s p e c i a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e s u i t e r r i t o r i p a l e s t i n e s i o c c u p a t i , a l l ' i n c o n t r o ' G a z a . L ' u m i l i a z i o n e d e l d i r i t t o ' o r g a n i z z a t o d a M a g i s t r a t u r a d e m o c r a t i c a e A r e a i n c o r s o a l P a l a z z o d i g i u s t i z i a d i M i l a n o i n u n a u l a g r e m i t a d i m a g i s t r a t i , a v v o c a t i e s t u d e n t i . " N e g l i u l t i m i t r e a n n i l a P a l e s t i n a m i h a o f f e r t o , g r a z i e a q u e s t o i n c a r i c o , l a p o s s i b i l i t à d i r i a v v i c i n a r m i c o n u n o c c h i o e s t e r n o a l m i o P a e s e e t r o v o l ’ I t a l i a m o l t o d i v e r s a d a q u e l l a c h e h o l a s c i a t o p i ù d i v e n t i a n n i f a . U n ' I t a l i a c h e q u a s i h a p e r s o i l s e n s o d e l l a l e g a l i t à , d o v e m a n c a u n a c o m p r e n s i o n e p r o f o n d a d e l l a C o s t i t u z i o n e " a g g i u n g e l a r e l a t r i c e .