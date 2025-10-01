( A d n k r o n o s ) - N e l s u o i n t e r v e n t o d i 1 5 m i n u t i , F r a n c e s c a A l b a n e s e r i c o r d a i n u m e r i d i u n l u n g o c o n f l i t t o e s e c o n d a n n a s e n z a t i m o r e i l 7 o t t o b r e e g l i a l t r i a t t a c c h i s u b i t i d a I s r a e l e n o n e s i t a a d e f i n i r e " g e n o c i d i o " q u e l l o c h e d a d u e a n n i s t a a v v e n e n d o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a . U n o s t e r m i n i o c h e n o n r i s p a r m i a i b a m b i n i e i n c u i n e s s u n o p u ò d i r s i e s c l u s o d a c o l p e . " S i s t a m i n a n d o l ' e s i s t e n z a s t e s s a d e l l a g i u s t i z i a i n t e r n a z i o n a l e e d è u n a v e r g o g n a c h e l ' I t a l i a n o n f a c c i a n i e n t e " a g g i u n g e . " N o n f a c c i a m o a b b a s t a n z a p e r f e r m a r e q u e s t a d e r i v a , d o v r e m m o t u t t i i m p e g n a r c i c o n t r o l ' a s s a s s i n i o d e l l a l e g a l i t à e d e l l o s p i r i t o d e l l a C o s t i t u z i o n e c h e s t a a v v e n e n d o s o t t o i n o s t r i o c c h i " c o n c l u d e d a v a n t i a l l a p l a t e a c h e h a a p p l a u d i t o a n c h e l a f i n e d e l s u o d i s c o r s o .