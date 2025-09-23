W a s h i n g t o n , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e d e v e s m e t t e r e d i i l l u d e r s i c h e i l g o v e r n o d i I s r a e l e s i a u n p a r t n e r d i s p o n i b i l e p e r l a p a c e . T u t t ' a l t r o . L e s u e a z i o n i s u l c a m p o s t a n n o s m a n t e l l a n d o l e f o n d a m e n t a s t e s s e s u c u i l a p a c e p o t r e b b e p o g g i a r e e s e p p e l l e n d o i n t e n z i o n a l m e n t e l ' i d e a s t e s s a d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e " . L o h a d e t t o r e A b d u l l a h d i G i o r d a n i a a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l ' O n u , a g g i u n g e n d o c h e " l a s u a r e t o r i c a o s t i l e , c h e i n v o c a l ' a t t a c c o a l l a m o s c h e a d i A l - A q s a , i n c i t e r à a u n a g u e r r a d i r e l i g i o n e c h e s i e s t e n d e r à b e n o l t r e l a r e g i o n e e p o r t e r à a u n o s c o n t r o t o t a l e a c u i n e s s u n a n a z i o n e p o t r à s f u g g i r e " . I l M o n t e d e l T e m p i o , c h e e r a i l s i t o d e g l i a n t i c h i t e m p l i e b r a i c i e o r a o s p i t a l a M o s c h e a d i A l - A q s a e l a C u p o l a d e l l a R o c c i a , è s t a t o u n o d e i p u n t i p i ù i n s t a b i l i d e l M e d i o O r i e n t e . D a q u a n d o h a r i c e v u t o p e r l a p r i m a v o l t a i l p o r t a f o g l i o d e l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e n e l 2 0 2 2 , i l m i n i s t r o d e l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e d i e s t r e m a d e s t r a I t a m a r B e n G v i r h a r i p e t u t a m e n t e a f f e r m a t o c h e l a s u a p o l i t i c a è q u e l l a d i c o n s e n t i r e l a p r e g h i e r a e b r a i c a i n c i m a a l M o n t e d e l T e m p i o , v i o l a n d o l o s t a t u s q u o , c h e l ' u f f i c i o d e l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a i n s i s t i t o a f f i n c h é r i m a n e s s e i n v i g o r e .