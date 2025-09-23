W a s h i n g t o n , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l r e d i G i o r d a n i a A b d u l l a h I I s i è s c a g l i a t o c o n t r o I s r a e l e n e l s u o d i s c o r s o a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e , d e d i c a n d o q u a s i t u t t o i l t e m p o a d i s p o s i z i o n e a l l a q u e s t i o n e d e l c o n f l i t t o i s r a e l o - p a l e s t i n e s e . L a g u e r r a d i G a z a è " u n o d e i m o m e n t i p i ù b u i n e l l a s t o r i a d i q u e s t a i s t i t u z i o n e " , h a d e t t o , " P e r q u a n t o t e m p o c i a c c o n t e n t e r e m o d i u n a c o n d a n n a d o p o l ' a l t r a s e n z a a z i o n i c o n c r e t e ? Q u a n d o s i t r a t t a d e l c o n f l i t t o p a l e s t i n e s e - i s r a e l i a n o , s e m b r a c h e c i ò c h e s i s v o l g e n e i p a l a z z i d e l p o t e r e s i a t e o r i a , l e l o t t e e l e s o f f e r e n z e s u l c a m p o s o n o r e a l t à " . A b d u l l a h h a a g g i u n t o c h e g l i a c c o r d i p r o v v i s o r i t r a I s r a e l e e l ' O r g a n i z z a z i o n e p e r l a L i b e r a z i o n e d e l l a P a l e s t i n a " s o n o s e r v i t i d a d i v e r s i v o m e n t r e I s r a e l e s i a p p r o p r i a v a d i p i ù t e r r a , e s p a n d e v a i n s e d i a m e n t i i l l e g a l i , d e m o l i v a c a s e e s f o l l a v a i n t e r i q u a r t i e r i . I l u o g h i s a n t i m u s u l m a n i e c r i s t i a n i a G e r u s a l e m m e s o n o s t a t i v a n d a l i z z a t i e p r o f a n a t i d a p e r s o n e s o t t o l a p r o t e z i o n e d e l g o v e r n o . E i n t u t t i q u e s t i a n n i , a n c h e l e f a m i g l i e i s r a e l i a n e n o n h a n n o p o t u t o v i v e r e i n v e r a s i c u r e z z a p e r c h é l ' a z i o n e m i l i t a r e n o n p u ò g a r a n t i r e l o r o l a s i c u r e z z a d i c u i h a n n o b i s o g n o . I n n e s s u n l u o g o q u e s t o è p i ù e v i d e n t e c h e a G a z a " . " O l t r e 6 0 . 0 0 0 p a l e s t i n e s i u c c i s i , 5 0 . 0 0 0 b a m b i n i f e r i t i o u c c i s i , c h i l o m e t r i d i m a c e r i e b r u c i a t e . Q u a r t i e r i , o s p e d a l i , s c u o l e , f a t t o r i e , p e r s i n o m o s c h e e e c h i e s e i n r o v i n a , f a m e d i f f u s a . E q u e l l o c h e s t i a m o v e d e n d o è s o l o u n a s s a g g i o p e r c h é m a i n e l l a n o s t r a s t o r i a m o d e r n a l e l e n t i d e i m e d i a i n t e r n a z i o n a l i s o n o s t a t e o s t a c o l a t e i n q u e s t o m o d o n e l c a t t u r a r e l a r e a l t à s u l c a m p o " , h a d e t t o a n c o r a , r i f e r e n d o s i a l b i l a n c i o n o n v e r i f i c a t o d e l l a g u e r r a f o r n i t o d a l M i n i s t e r o d e l l a S a l u t e g u i d a t o d a H a m a s , c h e n o n f a d i s t i n z i o n e t r a c i v i l i e c o m b a t t e n t i .