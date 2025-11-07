R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' A u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e è i m p e g n a t a p e r l a p a c e , l a f i n e d e l l e v i o l e n z e e l a c o n v i v e n z a p a c i f i c a c o n I s r a e l e . L o h a r i b a d i t o i l p r e s i d e n t e d e l l a P a l e s t i n a , M a h m o u d A b b a s , d u r a n t e l ' i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . “ S i a m o c o n t r a r i - h a a s s i c u r a t o - a l l a g u e r r a , a l l ’ o d i o , a l t e r r o r i s m o . V o g l i a m o v i v e r e i n u n n o s t r o S t a t o a c c a n t o a I s r a e l e c h e a b b i a m o r i c o n o s c i u t o n e l l ’ ' 8 8 e n e l ' 9 3 , c o n g l i a c c o r d i d i O s l o , c o m e S t a t o e c o m e t e r r i t o r i o , o r a a n c h e I s r a e l e d e v e r i c o n o s c e r e a s u a v o l t a i l n o s t r o S t a t o e i l n o s t r o t e r r i t o r i o " . A b b a s h a q u i n d i s o t t o l i n e a t o c h e H a m a s , m o v i m e n t o t e r r o r i s t i c o e i l l e g a l e , d e v e c o n s e g n a r e l e a r m i e n o n d o v r à s v o l g e r e a l c u n r u o l o i n f u t u r o , p e r c h é n o n c r e d e a l l a p a c e . " U n a v o l t a c h e a v r e m m o r a g g i u n t o l a p a c e , p a r l e r e m o c o n t u t t i i P a e s i a r a b i - h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e d e l l a P a l e s t i n a - p e r c h é r i c o n o s c a n o l o S t a t o d i I s r a e l e " .