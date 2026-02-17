R a m a l l a h , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - U n b a m b i n o p a l e s t i n e s e è r i m a s t o u c c i s o e a l t r i d u e f e r i t i n e l l o s c o p p i o , a p p a r e n t e m e n t e c a u s a t o d a o r d i g n i i n e s p l o s i d e l l e I d f , a v v e n u t o n e i p r e s s i d i u n p o l i g o n o d i t i r o m i l i t a r e n e l l a v a l l e d e l G i o r d a n o . L e f o r z e i s r a e l i a n e s o n o s t a t e i n v i a t e s u l p o s t o . S e c o n d o l e p r i m e i n f o r m a z i o n i , i b a m b i n i e r a n o e n t r a t i i n u n a z o n a d i t i r o d e l l ' e s e r c i t o e s t a v a n o g i o c a n d o c o n l ' o r d i g n o q u a n d o q u e s t o è e s p l o s o .