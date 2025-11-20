R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e , M i s t e r P a r k i n s o n v a a l c i n e m a : s a b a t o 2 9 e d o m e n i c a 3 0 n o v e m b r e s a r à p r o i e t t a t a i n o l t r e 3 2 0 s a l e i n t u t t a I t a l i a u n a v e r s i o n e s p e c i a l e d i ' D i a l o g h i c o n M r . P a r k i n s o n ' , i l d o c u m e n t a r i o c h e r a c c o n t a l e e m o z i o n i e g l i o s t a c o l i d e l l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n l a p a t o l o g i a , p r o m o s s o d a l l a C o n f e d e r a z i o n e P a r k i n s o n I t a l i a c o n i l p a t r o c i n i o d e l l a F o n d a z i o n e L i m p e p e r i l P a r k i n s o n E t s e i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i Z a m b o n . C o m e i n d i c a u n ' i n d a g i n e r e a l i z z a t a s u i p a z i e n t i - r i p o r t a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - g l i o s t a c o l i q u o t i d i a n i d e l P a r k i n s o n r i g u a r d a n o i l n o n r i u s c i r e a v e s t i r s i ( 5 6 % ) , a o r g a n i z z a r e l a g i o r n a t a ( 5 6 % ) , a c o l t i v a r e u n a p a s s i o n e ( 4 0 % ) , a f a r e u n v i a g g i o ( 4 0 % ) , s e m p l i c e m e n t e a d o r m i r e ( 3 7 % ) . L a m a l a t t i a n e u r o d e g e n e r a t i v a a p i ù r a p i d a c r e s c i t a c o s t r i n g e o l t r e 3 0 0 m i l a i t a l i a n i a r i p e n s a r e o g n i g i o r n o a n c h e i g e s t i p i ù s e m p l i c i . E p p u r e , i l P a r k i n s o n è a n c o r a s o t t o v a l u t a t o e p o c o c o n o s c i u t o : p e r 8 p a z i e n t i s u 1 0 g l i a l t r i n o n c o n o s c o n o a p p i e n o l a m a l a t t i a e p e r 6 s u 1 0 p e r f i n o g l i a m i c i n e s o t t o v a l u t a n o l ' i m p a t t o . I n ' D i a l o g h i c o n M r . P a r k i n s o n ' 3 p a z i e n t i , u n c l i n i c o e u n a c a r e g i v e r c o n v e r s a n o p e r l a p r i m a v o l t a c o n l a p e r s o n i f i c a z i o n e d e l P a r k i n s o n e n e s v e l a n o l a c o m p l e s s i t à , s f a t a n d o i l l u o g o c o m u n e c h e l o r i d u c e a ' m a l a t t i a d e l t r e m o r e ' . " F a r e u n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e s u l P a r k i n s o n è f o n d a m e n t a l e p e r a i u t a r e i p a z i e n t i e l e l o r o f a m i g l i e a r i c h i e d e r e i l g i u s t o s u p p o r t o e a s e n t i r s i m e n o s o l i " , s p i e g a G i a n g i M i l e s i , p r e s i d e n t e d e l l a C o n f e d e r a z i o n e P a r k i n s o n I t a l i a e t r a i p a z i e n t i p r o t a g o n i s t i d e l d o c u m e n t a r i o . " I l d o c u m e n t a r i o v a p r o p r i o i n q u e s t a d i r e z i o n e , p e r c h é m o s t r a l a r e a l e c o m p l e s s i t à d i q u e s t a m a l a t t i a a t t r a v e r s o i l r a c c o n t o d i a l c u n e d e l l e t a n t e s t o r i e d i c a r a t t e r e d i c h i o g n i g i o r n o a f f r o n t a l a v i t a c o n M i s t e r P a r k i n s o n " . I d a t i r i l e v a n o n u o v i i n d i z i s u l l ' i d e n t i t à d i M i s t e r P a r k i n s o n . I l t r e m o r e - s o l i t a m e n t e c o n s i d e r a t o i l s i n t o m o p r i n c i p a l e d e l l a m a l a t t i a - n o n è l a m a n i f e s t a z i o n e p i ù f r e q u e n t e , c o n 1 p a z i e n t e s u 2 c h e n o n t r e m a m a i o l o f a s o l o r a r a m e n t e , e n o n è n e m m e n o i l p i ù i n s o p p o r t a b i l e ( 5 8 % ) e i m b a r a z z a n t e ( 5 0 % ) . P r e v a l g o n o i n v e c e a l t r i s i n t o m i , m o t o r i e n o n m o t o r i , c o m e l a l e n t e z z a n e i m o v i m e n t i ( 7 2 % ) l a r i g i d i t à m u s c o l a r e ( 6 2 % ) , m a a n c h e i d i s t u r b i d e l s o n n o ( 5 4 % ) , i p r o b l e m i a l l a v o c e ( 5 0 % ) e l e r i p e r c u s s i o n i s u l l ' u m o r e ( 4 4 % ) . " I l P a r k i n s o n è u n a m a l a t t i a a l t a m e n t e i n v a l i d a n t e . A c c a n t o a l l e p i ù n o t e m a n i f e s t a z i o n i m o t o r i e , s e n e a c c o m p a g n a n o a l t r e n o n m o t o r i e - s o t t o l i n e a M i c h e l e T i n a z z i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i N e u r o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d i V e r o n a , d i r e t t o r e U o c N e u r o l o g i a B d e l l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r a - u n i v e r s i t a r i a i n t e g r a t a d i V e r o n a e p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e L i m p e p e r i l P a r k i n s o n - I l p a z i e n t e s i r i t r o v a q u i n d i s p i a z z a t o d a l d o v e r c o n v i v e r e c o n t a n t i s i n t o m i , a n c h e m o l t o d i v e r s i t r a d i l o r o . A q u e s t a m o l t e p l i c i t à d e l l a m a l a t t i a d e v e c o r r i s p o n d e r e u n a g e s t i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e u n i s c a d i v e r s i a m b i t i d i c u r a . E ' o r m a i a s s o d a t o c o m e i l t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o d e b b a e s s e r e i n t e g r a t o a n c h e d a u n c o r r e t t o s t i l e d i v i t a , c a l i b r a t o s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l s i n g o l o p a z i e n t e : u n r e g o l a r e e s e r c i z i o f i s i c o , u n a b u o n a q u a l i t à d e l s o n n o e u n ' a l i m e n t a z i o n e e q u i l i b r a t a p o s s a n o i n f a t t i a i u t a r e l e p e r s o n e a c o n v i v e r e m e g l i o c o n i l P a r k i n s o n " . I n p i ù d i 1 c a s o s u 2 l a p a t o l o g i a h a u n i m p a t t o p e s a n t e s u l l a q u o t i d i a n i t à , m a n o n o s t a n t e i n u m e r i i n a u m e n t o i l P a r k i n s o n è s p e s s o s o t t o v a l u t a t o . " L ' i n f o r m a z i o n e s u l P a r k i n s o n r i m a n e a n c o r a i n s u f f i c i e n t e - e v i d e n z i a R o s s e l l a B a l s a m o , M e d i c a l A f f a i r s & R e g u l a t o r y Z a m b o n I t a l i a e S v i z z e r a - P r i m a d e l l a d i a g n o s i , i n f a t t i , q u a s i 8 p a z i e n t i s u 1 0 d i c h i a r a n o d i s a p e r e p o c o o n u l l a d e l l a m a l a t t i a e o l t r e 6 s u 1 0 s i d i c o n o s o r p r e s i d a l l a v a r i e t à d e i s i n t o m i e d a l l o r o i m p a t t o s u l l a v i t a q u o t i d i a n a . E ' q u i n d i f o n d a m e n t a l e c o n t i n u a r e a p a r l a r e d i P a r k i n s o n p e r f a r c o n o s c e r e l a s u a c o m p l e s s i t à e c o n t r a s t a r e l u o g h i c o m u n i e d i s i n f o r m a z i o n e . C o n i l d o c u m e n t a r i o ' D i a l o g h i c o n M r . P a r k i n s o n ' , c h e d o p o l a T v a r r i v a a n c h e n e l l e s a l e c i n e m a t o g r a f i c h e , v o g l i a m o d a r e c o n t i n u i t à a q u e s t o i m p e g n o d i s e n s i b i l i z z a z i o n e . C o m e i m p r e s a s i a m o o r g o g l i o s i d i e s s e r e a n c o r a u n a v o l t a a l f i a n c o d e l l a C o n f e d e r a z i o n e P a r k i n s o n I t a l i a e d e l l a F o n d a z i o n e L i m p e i n q u e s t a i n i z i a t i v a c o n d i v i s a d i i n f o r m a z i o n e e c o n s a p e v o l e z z a " . N e l d o c u m e n t a r i o M i s t e r P a r k i n s o n d i a l o g a c o n R o b e r t o , V a l e n t i n a , G i a n g i e R o s s a n a e s c o p r e c o m e h a n n o r e a g i t o a l l a m a l a t t i a , r a g g i u n g e n d o n u o v i t r a g u a r d i e t r o v a n d o r i s o r s e i n t e r i o r i i n a s p e t t a t e . T r a i c o n t r i b u t i d e l d o c u m e n t a r i o a n c h e q u e l l o d i P a o l o C a l a b r e s i p r o f e s s o r e d e l P o l i c l i n i c o G e m e l l i d i R o m a , e d e l g i o r n a l i s t a V i n c e n z o M o l l i c a , c h e h a d e d i c a t o u n a l e t t e r a s p e c i a l e a M i s t e r P a r k i n s o n .