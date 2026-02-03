( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e h a f i s s a t o u n a l i n e a r o s s a n e t t a i n v i s t a d e i c o l l o q u i t r a S t a t i U n i t i e I r a n i n p r o g r a m m a a I s t a n b u l : s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l l a C n n , q u a l s i a s i a c c o r d o c h e n o n i n c l u d a l a r i n u n c i a i r a n i a n a a l p r o g r a m m a d i m i s s i l i b a l i s t i c i è c o n s i d e r a t o i n a c c e t t a b i l e . I n c a s o c o n t r a r i o , a v v e r t o n o a m b i e n t i m i l i t a r i e p o l i t i c i i s r a e l i a n i , T e l A v i v è p r o n t a a d a g i r e u n i l a t e r a l m e n t e , a n c h e s e n z a u n m a n d a t o e s p l i c i t o d i W a s h i n g t o n . È q u e s t o i l p u n t o c h e d o m i n a i l d i b a t t i t o s t r a t e g i c o i s r a e l i a n o n e l l e o r e c h e p r e c e d o n o l ’ a v v i o d e i n e g o z i a t i t r a S t a t i U n i t i e I r a n , e c h e r i s c h i a d i t r a s f o r m a r e i l t a v o l o d i p l o m a t i c o d i I s t a n b u l i n u n p a s s a g g i o a d a l t i s s i m o r i s c h i o d i e s c a l a t i o n . S e c o n d o a n a l i s t i m i l i t a r i i s r a e l i a n i , c i t a t i d a l l ' a g e n z i a t u r c a A n a d o l o u , i l n e g o z i a t o n a s c e g i à m o n c o s e l i m i t a t o a l l a s o l a d i m e n s i o n e n u c l e a r e . P e r I s r a e l e , i n f a t t i , l a m i n a c c i a p i ù i m m e d i a t a n o n è l ' u r a n i o a r r i c c h i t o , m a l a c a p a c i t à d e l l ' I r a n d i r i c o s t r u i r e e p o t e n z i a r e i l p r o p r i o a r s e n a l e d i m i s s i l i b a l i s t i c i a l u n g o r a g g i o , d o p o i d a n n i s u b i t i d u r a n t e l a g u e r r a d i g i u g n o 2 0 2 5 . I n q u e s t o q u a d r o , T e l A v i v r i t i e n e c h e u n a c c o r d o c h e l a s c i i n t a t t o i l p r o g r a m m a m i s s i l i s t i c o i r a n i a n o n o n f a r e b b e c h e c o n g e l a r e i l p r o b l e m a , c o n s e n t e n d o a T e h e r a n d i g u a d a g n a r e t e m p o , r a f f o r z a r e l e p r o p r i e c a p a c i t à i n d u s t r i a l i e m a n t e n e r e u n a d e t e r r e n z a o f f e n s i v a d i r e t t a c o n t r o I s r a e l e . L a p o s i z i o n e i s r a e l i a n a è e s p l i c i t a : s e n z a l o s m a n t e l l a m e n t o d e l p r o g r a m m a b a l i s t i c o , n o n e s i s t e u n " b u o n a c c o r d o " . D i e t r o l e d i c h i a r a z i o n i p u b b l i c h e , I s r a e l e s t a i n v i a n d o u n m e s s a g g i o c h i a r o a n c h e a l l ’ a l l e a t o a m e r i c a n o . L ' a r r i v o i n I s r a e l e d e l l ' i n v i a t o s p e c i a l e s t a t u n i t e n s e S t e v e W i t k o f f , a l l a v i g i l i a d e i c o l l o q u i d i I s t a n b u l , s e r v e p r o p r i o a c h i a r i r e c h e u n c o m p r o m e s s o " m i n i m a l i s t a " c o n l ' I r a n n o n s a r à a c c e t t a t o . S e c o n d o f o n t i m i l i t a r i e c o m m e n t a t o r i i s r a e l i a n i , T e l A v i v r i t i e n e p l a u s i b i l e c h e W a s h i n g t o n p u n t i a u n ’ i n t e s a l i m i t a t a , c o n c e n t r a t a s u l l ’ a r r i c c h i m e n t o d e l l ’ u r a n i o e s u m e c c a n i s m i d i v e r i f i c a , r i n v i a n d o i l d o s s i e r m i s s i l i s t i c o a u n a f a s e s u c c e s s i v a . P e r I s r a e l e , p e r ò , q u e s t o a p p r o c c i o e q u i v a l e a s p o s t a r e i n a v a n t i u n a g u e r r a i n e v i t a b i l e . D a q u i l ’ a v v e r t i m e n t o p i ù d u r o : s e l ’ I r a n n o n a c c e t t e r à d i r i n u n c i a r e a i m i s s i l i b a l i s t i c i , I s r a e l e s i r i s e r v a i l d i r i t t o d i c o l p i r e u n i l a t e r a l m e n t e . N e l d i b a t t i t o s t r a t e g i c o i s r a e l i a n o , l ’ i p o t e s i d i u n ’ a z i o n e a u t o n o m a n o n è p i ù u n t a b ù . G l i a n a l i s t i s o t t o l i n e a n o c h e , n o n o s t a n t e i d a n n i s u b i t i d a l l e d i f e s e a e r e e i r a n i a n e n e l 2 0 2 5 , T e h e r a n c o n s e r v a u n a s o l i d a b a s e i n d u s t r i a l e e t e c n o l o g i c a c h e p o t r e b b e c o n s e n t i r l e d i r i c o s t r u i r e r a p i d a m e n t e c a p a c i t à o f f e n s i v e a v a n z a t e . È p e r q u e s t o c h e l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a c h i a r i t o c h e i c o l l o q u i d i I s t a n b u l n o n c o m p o r t a n o a l c u n a r i d u z i o n e d e l l i v e l l o d i a l l e r t a , n é s u l p i a n o d i f e n s i v o n é s u q u e l l o o f f e n s i v o . A l c o n t r a r i o , l e f o r z e a r m a t e i s r a e l i a n e s t a n n o l a v o r a n d o s u l l ’ i p o t e s i c h e l ’ I r a n a b b i a t r a t t o i n s e g n a m e n t i d a l c o n f l i t t o p r e c e d e n t e , r e n d e n d o n e c e s s a r i a u n a p r e p a r a z i o n e a n c o r a p i ù s o f i s t i c a t a i n v i s t a d i u n e v e n t u a l e n u o v o c o n f r o n t o . T e h e r a n c o n t i n u a a s o s t e n e r e c h e i p r o p r i m i s s i l i h a n n o u n a f u n z i o n e p u r a m e n t e d i f e n s i v a e c h e l a r i n u n c i a a q u e s t o s t r u m e n t o e q u i v a r r e b b e a u n a r e s a s t r a t e g i c a i n u n c o n t e s t o r e g i o n a l e o s t i l e . È p r o p r i o q u e s t o s c o n t r o d i l i n e e r o s s e a r e n d e r e i c o l l o q u i d i I s t a n b u l e s t r e m a m e n t e f r a g i l i : c i ò c h e I s r a e l e c o n s i d e r a u n a c o n d i z i o n e m i n i m a , l ' I r a n l o c o n s i d e r a u n a c a p i t o l a z i o n e .